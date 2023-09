Orędzie o stanie Unii Europejskiej 2023

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, rozpoczynając swoje doroczne przemówienie o priorytetach, jakie stoją przed Unią Europejską, stwierdziła, że politycy Unii "muszą zasłużyć na zaufanie Europejczyków".

Przewodnicząca rozpoczyna swoje przemówienie od wagi, jaką w Europie odegrać ma młode pokolenie.

Von der Leyen: Komisja wszczyna [w środę] dochodzenie w sprawie subsydiów dotyczących pojazdów elektrycznych pochodzących z Chin.

Chcemy rozpocząć strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa w Unii. Rolnictwo i ochrona przyrody mogą iść w parze -mówi von der Leyen. Wcześniej przewodnicząca KE stwierdziła, że różnorodność biologiczna i ochrona środowiska to jeden z jej priorytetów.

Von der Leyen: Przedstawimy europejski pakiet na rzecz energii wiatrowej, ściśle współpracując z przemysłem i państwami członkowskimi.

Czym jest orędzie o stanie Unii

Orędzie o stanie Unii Europejskiej to przemówienie wygłaszane we wrześniu każdego roku przez przewodniczącego Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Wydarzenie to stanowi inaugurację kolejnego roku politycznego.

Debata o stanie Unii Europejskiej jest kluczowym momentem, kiedy Komisja Europejska odpowiada przed demokratycznie wybranymi przedstawicielami UE, wspierającym bardziej przejrzystą i demokratyczną Unię.

Cień wojny w Ukrainie

W ubiegłorocznym wystąpieniu przewodnicząca poruszyła m.in. kwestię rosyjskiej napaści na Ukrainę, walki ze zmianą klimatu i przeciwdziałania kryzysowi energetycznemu. Omówiła też możliwości przekształcenia gospodarki związane z przyspieszeniem transformacji ekologicznej i cyfrowej.