"Morawiecki to powinien stanąć przed Trybunałem Stanu za to, co robił z covidem. Jego wczorajsza wypowiedź, że trzeba pomagać Ukrainie, ale polski interes jest ważniejszy – to jest dokładnie to, co mówimy od 1,5 roku. Wyborcy powinni docenić, że my mówimy to, co oni tylko 1,5 roku wcześniej!" – mówi w Radiu ZET Sławomir Mentzen współprzewodniczący Konfederacji.

Oczywiście, że rząd odpowiada za nadmiarowe zgony. Ale nie tylko rząd. Rząd był tylko jednym z trybików całej maszyny robienia w Polsce cyrku – ocenia Mentzen. Według niego z raportu NIK wynika, że "wydaliśmy 7 mld złotych na puste łózka covidowe, na których nikt nie leżał, wydaliśmy 600 mln na puste szpitale tymczasowe, lekką ręką rozdawano dodatki covidowe". Na to szły miliardy. Z raportu wynika, że państwo polskie w ogóle nie było przygotowane do drugiej fali wirusa – twierdzi.

"Kompletne wariactwo i cyrk i kompletna paranoja"

Według Mentzena "2 lata pandemii to było kompletne wariactwo i cyrk i kompletna paranoja". Politycy, dziennikarze, celebryci, media, które dostawały pieniądze za propagandę covidową. Wszyscy nas za to atakowali, byliśmy nazywani mordercami, dziennikarze bojkotowali nasze konferencje. A to my mieliśmy rację – mówi.

Zapytany o raport Najwyższej Izby Kontroli, dotyczący pandemii covid 19 i wydatkowania pieniędzy stwierdził, że: NIK jest zupełnie niezależna od Konfederacji i zależy nam na tym, by od innych partii też była niezależna. Nie mam przekonania, że inne partie by tego chciały – mówi Sławomir Mentzen.