Prezydent Warszawy mówił w Zduńskiej Woli w woj. łódzkim o programie KO i "100 konkretach na 100 dni". Namawiał, by w tej kampanii wyborczej nie dyskutować o zamkniętych tematach, lecz rozmawiać o przyszłości.

Przecież nikt dziś w Polsce nie chce podnosić wieku emerytalnego, przecież dziś migracja nie jest problemem, dlatego, że nikt nie chce byśmy przyjmowali setki tysięcy migrantów. Dziś prawdziwe problemy są gdzie indziej. Prawdziwym problemem jest dziś kwestia inflacji i drożyzny, prawdziwym problemem jest kwestia bezpieczeństwa, służby zdrowia, nowoczesnej edukacji – powiedział Trzaskowski.

Wiceszef PO ogłosił, że w programie jego ugrupowania jest m.in. propozycja, by w każdym powiecie było centrum zdrowia, w którym mieszańcy będą mogli uzyskać pomoc lekarską oraz inne inwestycje, które powinny być blisko lokalnej społeczności.

Najbardziej potrzebne są inwestycje tutaj, obok państwa. Jeżeli naprawdę chcemy zaadresować problemy w takich miejscach jak Zduńska Wola, Pabianice, Sieradz, to musimy właśnie rozmawiać, jak pomóc ludziom, którzy tutaj mieszkają. Jak stworzyć centra zdrowia, by można się leczyć u siebie w domu. O tym powinniśmy rozmawiać: jak wydawać pieniądze blisko obywateli – dodał.

Podwyżki pensji dla nauczycieli

Odnosząc się do kwestii edukacji, zapowiedział, że w ciągu 100 pierwszych dni rządu jego ugrupowanie jest w stanie podwyższyć pensje dla nauczycieli i zagwarantować więcej czasu nauczycieli dla uczniów.

Trzaskowski o prawach kobiet: To, co dzisiaj się dzieje to coś absolutnie niebywałego

Trzecia kwestia, która jest również w naszych konkretach, to kwestia zadbania o prawa połowy naszych obywatelek, czyli o prawa kobiet. To, co dzisiaj się dzieje to coś absolutnie niebywałego. Dzisiejsza władza próbuje nam wejść z butami w życie, próbuje nas uczyć, jak żyć. (…) Mamy na to prostą odpowiedź, mówimy jasno: o zdrowiu i życiu kobieta musi decydować sama. To musi być jej decyzja – podkreślił Trzaskowski.

Zapowiedział realizację programów finansujących in vitro oraz prawo do darmowego znieczulenia podczas porodów. To jest tylko początek, bo nie tylko chcemy zwrócić decyzję o życiu i zdrowiu w ręce kobiety, nie tylko chcemy równych praw i równej płacy, ale idziemy znacznie dalej. Chcemy zapewnić również kobietom możliwość powrotu na rynek pracy. Dlatego mamy tzw. babciowe, dlatego chcemy dawać samorządom więcej pieniędzy, żeby można było budować darmowe przedszkola, ale i żłobki. To są prawdziwe konkrety - zaznaczył.

Prezydent Warszawy apelował, by wybierać tych, którzy rozmawiają z wyborcami o przyszłości, zdrowiu, nowoczesnej szkole, bezpieczeństwie oraz inwestycjach podejmowanych blisko mieszkańców. Jeżeli będziecie wybierać tych, którzy łączą a nie dzielą, którzy są blisko was i odpowiadają na wasze pytania, którzy pamiętają skąd są, to tylko oni mogą uzdrowić politykę – przekonywał wiceprzewodniczący PO.

W trakcie spotkania Trzaskowskiego z mieszkańcami Zduńskiej Woli zaprezentowali się także kandydaci z listy KO do Sejmu z okręgu sieradzkiego. Otwiera ją poseł Cezary Tomczyk, a kolejne pozycje zajmują: posłanka Agnieszka Hanajczyk, radny zduńskowolski Tomasz Ziółkowski, starosta powiatu pabianickiego Krzysztof Habura.

autor: Bartłomiej Pawlak