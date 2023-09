Marta Wcisło zaatakowana. Posłanka ma sińce

Posłanka Marta Wcisło w mediach społecznościowych poinformowała o ataku na swoją osobę. Zdarzenie miało miejsce na targu w Opolu Lubelskim. Mężczyzna miał szarpać posłankę i kierować w jej strony groźby karalne, m.in. "Takich jak wy powinno się wybić" - relacjonowała posłanka Koalicji Obywatelskiej w serwisie X (dawniej Twitter).

Zajście zostało zgłoszone na policję.

Jak poinformował portal Interia, na pomoc parlamentarzystce ruszyli obecni na miejscu współpracownicy oraz generał Jan Rejchel. Wedlug informacji polsatnews.pl Marta Wcisło po ataku ma sińce na rękach. Na godzinę 17 zaplanowana jest wizyta u lekarza, gdzie dokonana zostanie obdukcja - informuje polsatnews.pl.

Prokuratura bada sprawę

Przyjęliśmy zawiadomienie o przestępstwie. Będziemy gromadzić materiały, przesłuchiwać świadków, jeżeli jest monitoring, to oczywiście go zabezpieczymy. Zobaczymy jak wyglądało to zdarzenie i będziemy wyjaśniać sprawę – powiedziała PAP rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie Agnieszka Kępka.