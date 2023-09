Wygrałem w pierwszej instancji, w trybie wyborczym, z red. naczelnym Gazety Polskiej Tomaszem Sakiewiczem. Słowa, które mi przypisał podczas programu w TVP Info 19 września, nigdy nie padły - poinformował na platformie X (wcześniej Twitter) Adrzej Rozenek z Koalicji Obywatelskiej.

Poseł domagał się wydania przez sąd orzeczenia w trybie wyborczym zakazującego Sakiewiczowi wypowiedzi porównujących go do "bandytów politycznych grożącym dziennikarzom". Sąd przychylił się do prośby Rozenka i tego zakazał - informuje "WP".

Sakiewicz: Rozenek postanowił zamknąć dziennikarzowi usta

Wcześniej Sakiewicz informował w mediach społecznościowych, że poseł Andrzej Rozenek pozwał go "za słowa, w których stanął w obronie Michała Rachonia".

W sądzie mówił, że "doszło do poważnego zagrożenia bezpieczeństwa rodziny Michała Rachonia. Obowiązkiem dziennikarza jest wyjaśnić opinii publicznej, co się stało, bo mafia mówi kodem". Jeśli ktoś nie rozumie slangu mafii, to jest to jego odpowiedzialność, ale ten slang, który jest groźbą, w języku mafii został tam użyty. Mówienie, że "wiemy gdzie mieszkasz" to najczystsza groźba. Pan poseł Rozenek, mając immunitet, może mówić co zechce i postanowił zamknąć usta dziennikarzowi. Tryb wyborczy nie jest po to, żeby zamknąć dziennikarzom usta - twierdził Sakiewicz, cytowany przez Telewizję Republikę.