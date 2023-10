Dodała, że "to była debata, której Donaldowi Tuskowi nie dało się wygrać".

Prof. Mieńkowska-Norkiene: Morawiecki do bólu przewidywalny

Pod wieloma względami był na straconej pozycji. Morawiecki był do bólu przewidywalny. Mówił polaryzacyjnie, ostro, co nie licowało ze stanowiskiem premiera RP, ale trudno się było spodziewać, że to będzie wyglądało inaczej. Bosak dosyć nieźle się zaprezentował - powiedziała politolożka.

Odniosła się też do pozostałych wystąpień. "Bezpartyjni" są w sumie przybudówką PiS. Oni mówią różne gładkie rzeczy. Joanna Schering-Wielgus mówiła ciekawie, z dużą dozą osobistych doświadczeń - skomentowała prof. Renata Mieńkowska-Norkiene.

Dr Bartłomiej Biskup: Nikt nie przegrał, nikt nie wygrał

Swoimi spostrzeżeniami na temat debaty- po jej zakończeniu - podzielił się z nami także dr hab. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Wydaje się, że kandydaci byli dobrze przygotowani i realizowali swoją strategię wyborczą. Nie spodziewałem się jakiś specjlanych zwycięzców. Nie można powiedzieć, że ktoś to wygrał. Chodziło raczej o to, żeby nie popełnić błędów - wskazał.

Podkreślił, że "było parę haseł programowych, parę konkretów.".

Debata w TVP. O co zostali zapytani uczestnicy?

Migracja, prywatyzacja, wiek emerytalny, bezpieczeństwo, bezrobocie oraz świadczenia społeczne - to zagadnienia, o które zostali zapytani politycy podczas poniedziałkowej debaty wyborczej. Do udziału w debacie zostało zaproszonych sześć komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy we wszystkich okręgach wyborczych.

Prawo i Sprawiedliwość reprezentował premier Mateusz Morawiecki,Koalicję Obywatelską - szef PO Donald Tusk, zaś Nową Lewicę - posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. Trzecia Droga do debaty wystawiła lidera Polski 2050Szymona Hołownię,Konfederacja natomiast posła Krzysztofa Bosaka. W debacie wziął udział także przedstawiciel formacji "Bezpartyjni Samorządowcy" członka zarządu województwa dolnośląskiego Krzysztofa Maja.

Do debaty doszło w studiu ATM na Wale Miedzeszyńskim 384.