Mieliśmy wywrócić ten stolik, a wszystko wskazuje na to, że się nie udało - dodał Mentzen.

Wyniki wyborów 2023: Pierwsze wyniki exit poll

Reklama

Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne z wynikiem 36,8 proc., co daje mu 200 mandatów w Sejmie - wynika z wstępnych badań exit poll. Koalicja Obywatelska ma 31,6 proc. głosów, co da jej 163 mandaty.

Trzecia Droga otrzymała 13 proc. głosów (55 mandatów) Lewica 8,6 proc. (30 mandatów), Konfederacja 6,2 proc. (12 mandatów).

Frekwencja w wyborach parlamentarnych

W wyborach parlamentarnych w 2019 roku frekwencja wyniosła - 61,74 proc., w 2015- 50,92 proc. a w 2011 - 48,92 proc.

Do głosowania w wyborach 2023 uprawnionych było 29 mln 91 tys. 533 wyborców; odbywały się w 31 tys. 497 obwodach głosowania.

Reklama

Kiedy będą oficjalne wyniki wyborów 2023?

Oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych pojawią się najpewniej na początku tygodnia. Niestety nie ma co liczyć, że zobaczymy je jeszcze w niedzielę. Termin podania wyników przez Polską Komisję Wyborczą nie jest jednak określony prawnie. W ostatnich wyborach parlamentarnych zostały one podane w poniedziałek, tym razem najpewniej nastąpi do we wtorek.