Z sondażu Ipsos wynika, że Konfederacja zdobyła ok. 6 proc.

Pytany o ten wynik w Radiu Zet Mentzen powiedział: Muszę się dowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, bo tego jeszcze nie wiem. Nie mamy jeszcze wyników, tylko mamy policzonych 16 czy 17 procent komisji.

Nie wiem, co się stało, dlaczego się stało, jak będę mieć więcej danych, to je przeanalizuję - powiedział.

Wyniki wyborów 2023. "To moja osobista porażka"

Na pewno jest to moja olbrzymia osobista porażka. Do tej pory wiele razy dostawałem takie pytanie, co było moją największa porażką w życiu i zawsze odpowiadałem, że to przede mną. Być może wreszcie doczekałem się swojej największej porażki w życiu - stwierdził.

Dodał, że od roku powtarzał, jak ważne jest osiągnięcie przez Konfederację dwucyfrowego wyniku. I tylu posłów, żeby zablokować powstanie rządu PiS i PO. To się nie udało - przyznał.

Pytany, czy jego ugrupowaniu mogły zaszkodzić np. wypowiedzi na temat jedzenia psów, albo wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego nt. pedofilii powiedział: Tak, podejrzewam, że wyrażenie opinii na temat możliwości jedzeniu psów również nie było tym, czego oczekiwał nasz elektorat w sierpniu. W sytuacji, w której temat pedofilii jest tematem nr wśród młodzieży – a młodzież jest naszym elektoratem – stawanie w obronie pedofilii, może nie wprost, ale takie wrażenie zostało, na pewno nie pomogło – uważa Mentzen.

Mentzen zrezygnuje z rządzenia Konfederacją?

Dopytywany, czy zamierza zrezygnować ze stanowiska, powiedział: Z całą pewnością popełniłem wiele błędów i muszę je zdiagnozować. Rozważam absolutnie wszystko. Ja mam co w życiu robić – komentuje.

