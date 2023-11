Komisja Europejska opublikuje raport dotyczący rozszerzenia

Komisja Europejska upubliczni dziś liczący 1200 stron raport dotyczący stanu przygotowań krajów aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej, w tym Ukrainy i Mołdawii. Zawarte w nim rekomendacje trafią na grudniowy szczyt w celu ich ostatecznego zatwierdzenia.

Jak pisze "Guardian", raport będzie pierwszym oficjalnym podsumowaniem postępów Ukrainy i Mołdawii w dostosowywaniu się do standardów Unii Europejskiej w zakresie sądownictwa, walki z korupcją, gospodarki, niezależności mediów i praw mniejszości.

W raporcie znajdą się również aktualne informacje na temat siedmiu innych krajów oczekujących na przystąpienie do Unii, w tym państw bałkańskich i Turcji, choć droga tej ostatniej do akcesji została zablokowana kilka lat temu.

Mołdawia w Unii Europejskiej? "Historyczne osiągnięcie"

Wicepremier Mołdawii, Nicolae Popescu, powiedział, że przystąpienie Mołdawii do Unii byłoby kamieniem milowym dla jego kraju. Będzie to prawdziwie historyczne osiągnięcie i prawdziwie historyczna szansa, aby upewnić się, że Mołdawia umocni swoje miejsce w Unii Europejskiej - cytuje polityka "Guardian".

Zełenski: Ukraina będzie w Unii Europejskiej

We wtorek wieczorem prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, powiedział, że jego kraj "przygotowuje kolejne kroki" w celu przystąpienia do Unii, w tym poprzez wzmocnienie swoich instytucji. Przywódca Ukrainy przyznał, że będzie to wymagało pracy ze strony Kijowa, aby "dostosować się do standardów UE".

Ukraina będzie w Unii - podkreślił Zełenski w nocnym wystąpieniu.