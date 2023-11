Otoczenie polityka podkreśla w rozmowie z Interią, że stan polityka jest poważny, ale "nie zagraża życiu". Przez kilkanaście dni będzie przebywał w szpitalu pod obserwacją lekarzy.

Janusz Korwin-Mikke

Janusz Ryszard Korwin-Mikke, urodzony 27 października 1942 roku w Warszawie, jest polskim politykiem i publicystą. Jest filozofem z wykształcenia. Był posłem na Sejm I i IX kadencji (1991–1993, 2019–2023) oraz posłem do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (2014–2018).

Założył cztery partie i był ich przewodniczącym: Unia Polityki Realnej (UPR; 1990–1997, 1999–2002), Wolność i Praworządność (WiP; 2009–2011), Kongres Nowej Prawicy (KNP; 2011–2015), Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja (KORWiN; 2015–2022)1. W 2019 roku został także jednym z liderów federacyjnej partii Konfederacja Wolność i Niepodległość.

Korwin-Mikke poza Sejmem

Janusz Korwin-Mikke, który nie dostał się do Sejmu z list Konfederacji w 2023 roku, planuje złożenie wniosku o zarejestrowanie nowej partii politycznej. Po zawieszeniu go w prawach członka Konfederacji, ostatecznie zdecydował się na założenie nowej partii. Przekonuje, że ma około 350 chętnych do członkostwa w nowym ugrupowaniu.