To jest taki moment, w którym wypada się przedstawić, powiedzieć o co chodzi, co chcielibyśmy zrobić, jakich zmian można oczekiwać - wyjaśniał we wtorek, dzień po tym, gdy Sejm zdecydował się powierzyć mu rolę marszałka.

Jak widzicie ja nie mam problemu z rozmową z ludźmi, więc chciałbym też porozmawiać z wyborcami. Powiedzieć im pewne ważne rzeczy, na które odpowiedź później usłyszę - przez media, w czasie spotkań, których pewnie będę miał dużo - i dalej iść w tej rozmowie - mówił Hołownia.

Inauguracja X kadencji Sejmu. Hołownia pokonał Witek

W poniedziałek, 13 listopada 2023 roku, w Sejmie RP odbyła się inauguracja X kadencji tej izby. Posłowie w głosowaniu wybrali Szymona Hołownię nowym marszałkiem Sejmu. Bezpośrednią konkurentką o to stanowisko Trzeciej Drogi była zgłoszona przez Prawo i Sprawiedliwość marszałek Sejmu poprzedniej kadencji Elżbieta Witek. Hołownia wygrał to starcie wyraźnie, zdobywając 265 głosów.