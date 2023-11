O sprawie poinformował Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Wpis na ten temat zamieścił na platformie X.

"Kolejny wyrok Trybunału w Strasburgu ws. praworządności w Polsce" - czytamy w poście. "W wyroku Wałęsa v. Poland sędziowie JEDNOGŁOŚNIE orzekli, że wybieranie sędziów do SN jest obarczone systemową nieprawidłowością" - dodał Śmiszek.

Lech Wałęsa otrzyma od Polski 30 tysięcy euro odszkodowania.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał w czwartek wyrok w sprawie "Wałęsa przeciwko Polsce" na korzyść byłego prezydenta, Lecha Wałęsy. Orzeczono o wadliwości polskiego systemu sądownictwa. Polska musi teraz zmienić przepisy, by naprawić wymiar sprawiedliwości.

"Przejaw nadużycia procedury w oparciu o własne poglądy"

Barbara Grabowska-Moroz z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim także poinformowała o tej sprawie na swoim profilu. "ETCP orzekł, że wniesienie skargi nadzwyczajnej przez Ziobrę w sprawie Wałęsa v Wyszkowski stanowiło przejaw nadużycia procedury przez władzę państwową w oparciu o własne poglądy i motywy polityczne" - czytamy.

"Pokrywa się to z wnioskami raportu, który przygotowałam w 2021: "instytucja skargi nadzwyczajnej stwarza realne zagrożenie jej arbitralnego wykorzystania do realizacji politycznych celów (przede wszystkim przez Prokuratora Generalnego)" - dodała Grabowska-Moroz.

"Poza tym ETPC potwierdził w wyroku Wałęsa v PL, że naruszenie prawa do sądu wynika z problemów o charakterze systemowym (takich jak neo-KRS czy kompetencje Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN)" - zaznaczyła.

Pozew Lecha Wałęsy - o co chodziło w sprawie?

Przypomnijmy, że Janusz Wyszkowski, działacz opozycyjny i współpracownik Solidarności, oskarżył Wałęsę o współpracę z komunistyczną Służbą Bezpieczeństwa (SB) w Polsce. Publicznie oskarżył go o bycie agentem SB o pseudonimie "Bolek". Ten zaprzeczał tym oskarżeniom i podjął kroki prawne przeciwko Wyszkowskiemu.

Sprawa trafiła do sądu i w 2011 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku zobowiązał ostatecznie Wyszkowskiego do publikacji przeprosin; Wyszkowski złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten jednak odmówił przyjęcia jej do rozpoznania.

10 lat później, skargę nadzwyczajną w tej sprawie złożył minister Zbigniew Ziobro. To z kolei pozwoliło nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego na uchylenie wyroku.

"Trybunał zauważył, że powierzenie Prokuratorowi Generalnemu – członkowi władzy wykonawczej który sprawował znaczną władzę nad sądami i wywierał silny wpływ na Narodową Rada Sądownictwa – posiadająca nieograniczone uprawnienia do kwestionowania praktycznie każdego ostatecznego orzeczenia sądowego sprzeczne z zasadami niezawisłości sądów i podziału władzy, co stwarza ryzyko, że nadzwyczajne apele mogłyby stać się narzędziem politycznym władzy wykonawczej" - czytamy w wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.