Obchody 32. rocznicy powstania Radia Maryja rozpoczęły się w sobotę w południe w hali widowiskowo-sportowej w Toruniu od modlitwy różańcowej. Po niej zgromadzeni w hali pielgrzymi uczestniczą w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze". Uroczystości zwieńczy msza święta, która rozpocznie się o godzinie 15.30. Spodziewani są na niej wysocy przedstawiciele władz państwowych m.in. szefowa kancelarii prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych, minister rozwoju i technologii Marlena Maląg, byli ministrowie: edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Wierni licznie przybyli na urodziny Radia Maryja

Mszy przewodniczył będzie metropolita częstochowski abp. Wacław Depo. Do Torunia przybyło kilka tysięcy wiernych z całej Polski, a także przedstawicieli Polonii.

Już od piątku zorganizowane grupy pielgrzymów — głównie z południa i wschodu Polski — odwiedzają w Toruniu m.in. siedzibę Radia Maryja, Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, Akademię Kultury Społecznej i Medialnej oraz Park Pamięci poświęcony Polakom, którzy ratowali Żydów podczas II wojny światowej, a także Muzeum "Pamięć i Tożsamość".

"Media katolickie nie mają w Polsce łatwo"

Do Torunia przyjechały setki autokarów z parafii z różnych części kraju. Wyjeżdżaliśmy do Torunia skoro świt. To dla nas najważniejszy wyjazd w roku. Słucham Radia od wielu lat. Towarzyszy mi niemal codziennie - mówiła pani Anna z Ełku. Pielgrzym z Opola, pan Czesław wskazał, że "media katolickie nie mają w Polsce łatwo". Rozwój dzieła ojców redemptorystów jest czymś bez precedensu. Czytam często "Nasz Dziennik", oglądam Telewizję Trwam, a Radio Maryja gra u nas w domu w zasadzie ciągle - dodał.

Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu 8 grudnia 1991 r., w święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początkowo audycji przez 14 godzin na dobę mogli słuchać tylko mieszkańcy Torunia i Bydgoszczy oraz okolicznych miejscowości. Z czasem Radio Maryja wydłużyło nadawanie do 24 godzin, a jego zasięg objął całą Polskę i rozszerzał się na inne kraje. Od 1998 r. jest dostępne za pośrednictwem Internetu na całym świecie.