Zgodnie z porządkiem obrad Sejmu, przedstawienie przez premiera programu działania oraz składu Rady Ministrów wraz z wnioskiem w sprawie wyboru Rady Ministrów zaplanowano w godzinach 10-16.

Po 16 ma odbyć się głosowanie.

Donald Tusk wygłasza expose

Przemówienie rozpoczęło się z piętnastominutowym opóźnieniem, o godzinie 10:20.

- 16 lat temu miałem zaszczyt wygłosić pierwsze expose. Jedno zapamiętałem, pewną lekcję i wyciągnąłem z niej wnioski - chciałem wtedy powiedzieć o wszystkim, byłem premierem debiutantem i mówiłem wtedy trzy godziny - wspominał. - Dziś skupię się na sprawach najpoważniejszych - podkreślił.

- Dzisiaj chciałbym rozpocząć od podziękowań wobec tych wszystkich, którzy przez te lata nie zwątpili w to, że Polska może być lepsza, że Polska może być najlepszym miejscem na ziemi - mówił.

- W kluczowej chwili potrafiliśmy się zmobilizować, wszyscy i doprowadzić do tego przełomu. I dzięki wam ta kluczowa chwila stała się momentem dziejowym. Jestem przekonany, że 15 października dołączy do symbolicznych dat w polskim kalendarzu - powiedział Tusk. Porównał jednocześnie tę datę do 31 sierpnia 1989 roku.

Tusk: Wyłoniono "Koalicję 15 października"

- Wyborcy wyłonili w głosowaniu nową koalicję, którą będziemy nazywać od dzisiaj "Koalicją 15 października" - powiedział. Dodał, że 15 października był zwieńczeniem "procesu odrodzenia".

