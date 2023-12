Grzegorz Braun został ukarany przez Prezydium Sejmu za swoje zachowanie. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął też decyzję o wykluczeniu Brauna z udziału w posiedzeniu Sejmu w związku z uniemożliwieniem prowadzenia obrad. Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie ws. zachowania posła.

Reklama

Kara dla Brauna

Prezydium Sejmu ukarało Brauna najwyższą dostępną karą: 3 miesięcy obniżenia uposażenia o 50 proc. i 6 miesięcy odebrania diety poselskiej. To skłoniło jego sympatyków do wsparcia posła, który w swoim oświadczeniu majątkowym przekazał, że utrzymuje się z sejmowych zarobków i już był "okradany" przez Prezydium Sejmu.

Reklama

Dwie zrzutki

We wtorek wieczorem, zrzutkę w celu wsparcia posła, założyła jego adwokatka, Anna Kubala. Celem zbiórki było zebranie 50 tys. zł, którą to kwotę udało się osiągnąć w kilka godzin. Ostatecznie licznik wskazał 73 163 zł. Pojawił się komunikat o wyłączeniu możliwości dalszych wpłat przez organizatora.

Następnie Fundacja Osuchowa założyła kolejną zbiórkę. Tym razem cel jest już wyższy (90 tys.) zł. Udało się zebrać ponad 14,5 tys.

Zawiadomienie do prokuratury

Jak podaje Radio ZET, w regulaminie portalu zrzutka.pl, na którym prowadzone są zbiórki, widnieją zapisy odnośnie do m.in. zakazu wspierania akcji propagujących nienawiść. W związku z tym pojawiły się pytania co do legalności zrzutki. Co więcej, dziennikarz Jakub Wróblewski złożył w jej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

"W opisie zbiórki Pani Anna zawarła informację, że zebrana nadwyżka (czyli cała kwota powyżej 50 tysięcy złotych - bo taki był cel zbiórki) zostanie przekazana na działalność fundacji FIAT IUSTITIA. Problem w tym, że takiej fundacji nigdzie nie ma zarejestrowanej. Zachodzi więc wątpliwość, czy nie złamano Ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych" - tłumaczył na platformie X (dawny Twitter).