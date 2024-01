W rozmowie z dziennikarzami w Sejmie przewodniczący komisji Dariusz Joński przekazał, że "przewiduje pytania do godz. 18". Według niego we wtorek komisja nie zakończy przesłuchania Gowina ponieważ "ma do niego wiele pytań". - Będzie to prawdopodobnie w tym albo w przyszłym tygodniu, bo w czasie naszego posiedzenia zmienił się porządek kolejnych posiedzeń Sejmu - powiedział Joński.

Wiceszef komisji Jacek Karnowski mówił wcześniej, że komisja będzie pytać byłego wicepremiera o to, kto podejmował decyzje dot. przeprowadzenia wyborów, kto był za, a kto przeciw, czy były jakieś naciski.

Szef komisji Dariusz Joński podkreślał, że Gowin był naocznym świadkiem tamtych wydarzeń. - Chcemy poznać je od kuchni, bo Jarosław Gowin przedstawiał wtedy argumenty przeciw, a Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński mówili, że wybory muszą się odbyć. Pamiętajmy, że było też spotkanie Gowin-Kaczyński, po którym panowie wyszli i oświadczyli, że wyborów nie będzie. Pytań jest bardzo, bardzo dużo - podkreślił przewodniczący komisji.

Sam Jarosław Gowin przed wejściem na komisję powiedział, że ma zamiar skupić się na faktach. Na pytanie o to, czy czuje się "świadkiem koronnym", odrzekł, że nie. Gowin nie skorzystał z przysługującego mu prawa wygłoszenia oświadczenia na początku przesłuchania.

Pierwsze pytania

Pierwsze pytanie zadał przewodniczący Joński. Pytał o to, kto był "faktycznym pomysłodawcą", kto poinformował Gpowina o takim pomyśle. - O pomyśle dowiedziałem się z telefonu Adama Bielana, który przedstawił mi swoją propozycję, inspirowaną wyborami, które odbywały się w Bawarii - mówił Gowin, precyzując, że w jego opinii to właśnie Bielan był "faktycznym pomysłodawcą", a Jarosław Kaczyński przychylił się do tego pomysłu.

Groziło to spotęgowaniem pandemii. Uważałem wtedy, że należy zrobić wszystko, by zminimalizować ryzyko wzrostu pandemii. W moim najszczerszym przekonaniu wybory kopertowe zakończyłyby się totalnym chaosem organizacyjnym. Uważałem je za niemożliwe do przeprowadzenia w tak krótkim czasie. Przygotowanie takich wyborów wymagałaby kilku miesięcy, a nie kilku tygodni. Myślę, że świadomość tych trudności była także szeroko znana w kręgu PiS - dodał, przywołując treść maila Artura Sobonia do Michała Dworczyka, który poświęcony był "trudnościom organizacyjnym".

Wybory w mojej ocenie byłyby nielegalne. Aby do nich doprowadzić, konieczne by było naruszenie szeregu ustaw - mówił Gowin. Do zmiany stanowiska mieli go nakłaniać zarówno premier Mateusz Morawiecki jak szef PiS Jarosław Kaczyński.

Joński zapytał Gowina o to, czy były polityczne naciski na zmianę tego stanowiska. - Było wiele politycznych rozmów z udziałem Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, podczas których przekonywali mnie do zmiany stanowiska. Oprócz tego podejmowane były działania zamierzające do skompromitowania mnie, czy też do znalezienia argumentów, mówiąc potocznie, haków, które skłoniłby mnie do zmiany stanowiska. Byłem informowany, że sprawdzane są biznesy mojego syna, że przeprowadzane są kontrole w podległym mi - jako ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego - Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - mówił Gowin. - Pan minister Ziobro powiedział mi, że naciskano na niego, żeby wykorzystać przeciwko mnie prokuraturę, ale odmówił - zeznał Jarosław Gowin.

Morawiecki miał powiedzieć: Jarosław nalega…

Dodał, że to od premiera Mateusza Morawieckiego usłyszał, że na przeprowadzenie wyborów kopertowych nalegać miał Jarosław Kaczyński. - Argumentowali, że konstytucyjnym obowiązkiem rządu jest doprowadzenie do odbycia się wyborów wskazanych przez marszałek Sejmu i że wybory kopertowe nie powinny doprowadzić do wzrostu pandemii - powiedział świadek. - Kaczyński obawiał się, że przesunięcie wyborów zmniejsza szanse wyborcze Andrzeja Dudy, bo spodziewał się, że w sytuacji pandemii nastroje społeczne będą gorsze i będą oznaczały odwrócenie poparcia dla Dudy.

W Zjednoczonej Prawicy wtedy nie obawiano się o wynik Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale obawiano się, że w drugiej turze zwycięzcą może okazać się Szymon Hołownia. Potencjalna wymiana kandydata przez PO nie miała wpływu na podejmowane wówczas decyzje - zeznawał Gowin.

Potem jednak - jak powiedział - "doszliśmy z Kaczyńskim do porozumienia, że trzeba przeprowadzić nowy tryb dojścia do wyborów prezydenckich". - 10 maja nie mogły się odbyć. SN orzekał nieważność tych wyborów i otwierało to drogę dla marszałek Witek, żeby wszcząć nową procedurę wyborczą. 12 maja sytuacja polityczna była już inna niż w okresie, kiedy się sprzeciwiałem przeprowadzeniu wyborów kopertowych - mówił.

Gowin pytany był, czy "w rozmowach z Kaczyńskim reprezentował całe środowisko posłów Porozumienia". - Nie, wtedy część posłów skłaniała się ku poparciu wyborów kopertowych - odrzekł. Dodał, że nie był zainteresowany objęciem żadnego stanowiska i doprowadzeniem do upadku rządu Zjednoczonej Prawicy. - Gdybym był zainteresowany, to do tego by doszło - ocenił. - Moim celem było zapobieżenie wyborom kopertowym, a nie obalenie rządu - dodał.

Mówił też, że "kilkakrotnie" spotykał się też z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, szefem PSL. - Wspólnie próbowaliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie - powiedział.

Gowin był pytany również m.in. o to, czy był szantażowany w kwestii wyborów kopertowych. - Nie czułem się osobiście szantażowany, ale wiem o rozmowach, które odbywali posłowie Porozumienia z udziałem albo Kaczyńskiego, albo Morawieckiego.

Iwona Michałek (wówczas sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) była zaproszona przez Mateusza Morawieckiego nie do Kancelarii Premiera, tylko do wilii premiera - to jest fakt do sprawdzenia - i tam Mateusz Morawiecki sugerował jej dymisję, jeżeli nie zgodzi się poprzeć wyborów kopertowych - powiedział Gowin.

Podobnie pan poseł Michał Wypij. Członkowie jego rodziny piastujący stanowiska w organach administracji państwowej byli nagabywani, aby wpłynęli na pana posła i aby on także zagłosował za wyborami kopertowymi. Przypomniałem sobie również, że w tym czasie informowano mnie o działaniach wymierzonych ówczesnego szefa mojego gabinetu politycznego Jana Strzeszka, któremu planowano postawić zarzuty karny - mówił Jarosław Gowin.

Kto wpadł na pomysł, by wybory przeprowadziła Poczta Polska?

W odpowiedzi na pytanie o to, kto wpadł na pomysł, by wybory przeprowadziła Poczta Polska, Gowin odrzekł: - Tego nie wiem. To było w okresie, gdy nie byłem już członkiem rządu.

Komisja ds. wyborów kopertowych

Zadaniem komisji śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego - tzw. wyborów kopertowych - ma być przede wszystkim "zbadanie i ocena legalności, prawidłowości oraz celowości działań podjętych w celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. w formie głosowania korespondencyjnego przez organy administracji rządowej, w szczególności działań podjętych przez członków Rady Ministrów, w tym Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina, i podległych im funkcjonariuszy publicznych".

W uchwale powołującej komisję wskazano m.in. na konieczność zbadania procesów legislacyjnych podjętych przez rządzących w związku z tzw. wyborami kopertowymi, podejmowane i wydawane przez nich decyzje administracyjne, a także ustalenie, czy działania rządzących doprowadziły do "niekorzystnego rozporządzenia środkami publicznymi lub innymi, lub niekorzystnego gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub mieniem innych osób prawnych".