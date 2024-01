Ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego

Mandaty zgodnie z decyzją sądu, potwierdzoną decyzją marszałka Sejmu, mandaty tych dwóch posłów wygasły. W związku z tym tu nie ma przestrzeni na negocjacje – stwierdził premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN, Polsatu i TVP.

Ja bym też namawiał jakby wszystkich uczestników życia publicznego, i media i polityków i ludzi zainteresowanych, urzędników, wszystkich bez wyjątku, żebyśmy nie ulegali pokusie szukania kompromisu między prawdą a kłamstwem, między czymś, co jest przepisem prawa, a może jednak trochę nagniemy, jak to prawo niewygodne, to nie będziemy tego prawa stosować - mówił Tusk.

Reklama

Reklama

To, co może być zaskakujące nie tylko dla mnie, to to, że pan prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale jednak nie wydał aktu łaski. Tak naprawdę, i to może być męczące również dla widzów waszych stacji, że tak do końca nie bardzo wiadomo, czy pan prezydent chce ich ułaskawić, czy ich ułaskawił, czy czeka, aż minister sprawiedliwości podejmie decyzję o wypuszczeniu z miejsca odosobnienia panów Wąsika i Kamińskiego. […] Jeśli pan prezydent ułaskawi pana Kamińskiego i pana Wąsika, będą na wolności - stwierdził premier.

Nadużycia finansowe

Państwo sobie nawet nie wyobrażacie, co Polska zobaczy w najbliższych tygodniach, skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiS-owskich, szczególnie w SSP. Włos na głowie się jeży - stwierdził Donald Tusk.

Spotkanie z prezydentem ws. Ukrainy

Zwróciłem się do pana prezydenta z propozycją spotkania jak najszybszego w cztery oczy, żeby ustalić taką przestrzeń konieczną. Absolutnie, bezwzględnie konieczną do współpracy między prezydentem i premierem. Przede wszystkim w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa i żebyśmy umieli odbudować chociaż tą minimalną przestrzeń – mówił Tusk. - Dlatego zwróciłem się o to spotkanie, żeby dokładnie o tym porozmawiać i ono się odbędzie w poniedziałek o godzinie 11. Udam się do pana prezydenta, m.in., żeby rozmawiać o szczegółach i o charakterze mojej misji, bo w najbliższych dniach będę w Kijowie - dodał.

Kompromis z Kaczyńskim?

Muszę zaprotestować przeciwko budowaniu tej symetrii, że jest jakiś dualizm prawny. To nie jest spór PiS-Platforma czy Kaczyński-Tusk o model prawny. My dzisiaj chcemy przywrócić elementarne, zupełnie fundamentalne zasady, jakie powinny w każdym demokratycznym państwie obowiązywać i pierwszą zasadą jest respektowanie wyroków sądów, czy te wyroki nam się podobają, czy nie – stwierdził Tusk.

Ja nie chcę ustanowić fajnego kompromisu z panem Kaczyńskim: trochę twoje, trochę moje, ja mam trochę prokuratorów, ty masz trochę, ty masz dwójkę, ja jedynkę w telewizji, przecież to jest absurd. Tu nie chodzi o negocjacje, ile ma być prawa, a ile bezprawia – kontynuował.

Kwestia prokuratora krajowego

Nie mam żadnych wątpliwości, że my nie mamy dwóch Prokuratorów Krajowych. Ja chcę, żebyśmy uznali, że jeśli ktoś mówi o sobie, że jest nadal Prokuratorem Krajowym, mimo decyzji Prokuratora Generalnego, to to nie jest tak, że on nadal jest. Nie, on nie jest – stwierdził premier Donald Tusk w wywiadzie dla TVN, Polsatu i TVP.

Tusk odpowiada na tweet Dudy

Pan prezydent moim zdaniem nadużywa niestety takich mocnych sformułowań, jest wyraźnie w pewnej emocji. Mam zaufanie nie tylko do instynktu prawnego, ale też do krystalicznej przyzwoitości prawnej. Profesor Bodnar był RPO, szanowany w Polsce i na świecie i jest ostatnią osobą, którą moglibyśmy podejrzewać, że chce naruszyć przepisy prawa - stwierdził Tusk w wywiadzie.

Pierwszy wywiad premiera po wyborach

W piątek dziennikarze TVP, TVN i Polsat prowadzą wspólnie wywiad z premierem Donaldem Tuskiem. To pierwszy telewizyjny wywiad nowego premiera po wyborach.

Rozmowę na żywo z siedziby Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prowadzą Anita Werner z TVN, Marek Czyż z TVP oraz Piotr Witwicki z Polsatu.