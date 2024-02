Rozmowę z prezydentem współprowadził z Krzysztofem Stanowskim Robert Mazurek.

Nigdy nie uważałem siebie za polityka radykalnego. Ja nigdy nie byłem radykalny. Ja zawsze starałem się być taki w miarę spokojny, w miarę wyważony. Oczywiście też jestem człowiekiem, mam swoje emocje, przeżycia. Pewnie, że mi się zdarzyło też o jedno słowo czy o dwa zdania za dużo powiedzieć. Były takie sytuacje, zresztą przepraszałem za to, ubolewałem nad tym – stwierdził prezydent Andrzej Duda na "Kanale Zero".

Duda o mandatach Kamińskiego i Wąsika: Mamy bardzo poważny konflikt prawny

Prezydent został zapytany w piątek w wywiadzie o swoją zapowiedź kierowania każdej ustawy, którą otrzyma na biurko do Trybunału Konstytucyjnego, "żeby sprawdził, czy Sejm, który obradował w niepełnym składzie miał prawo uchwalić ustawę, czy to jest ustawa, czy nie".

Bo, to jest bardzo poważna wątpliwość prawna. Obiektywnie istniejąca bardzo poważna wątpliwość prawna.Mamy bardzo poważny konflikt prawny wokół kwestii mandatów panów posłów, panie ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, gdzie są zdecydowanie dwa różne stanowiska i ten problem musi w jakiś sposób zostać rozstrzygnięty, bo jest problemem także i konstytucyjnym i w moim przekonaniu, nie mam żadnych wątpliwości, że jest tylko jeden podmiot w Polsce tak naprawdę, który jest w stanie w tej sytuacji rozstrzygnąć ten problem konstytucyjny – stwierdził prezydent Andrzej Duda na Kanale Zero.

Należy spojrzeć na to, co zrobił i mówi pan marszałek Szymon Hołownia. On zdaje sobie sprawę, że od jego decyzji o wygaszeniu mandatów przysługuje środek odwoławczy. Maciej Wąsik złożył go do Izby Kontroli Nadzwyczajnej. Natomiast środek odwoławczy Mariusza Kamińskiego nagle decyduje się zawieźć ten wniosek do Izby Pracy - mówił Andrzej Duda.

"PO w 2015 roku wybrała sędziów do TK ze złamaniem prawa"

Prosiłem żeby tego nie robić, apelowałem o to. Następnie PO łamiąc zasady, w obecności ówczesnego prezesa TK, pana Andrzeja Rzeplińskiego wybrała sędziów ze złamaniem prawa, taka jest prawda i był spór, bo ja do dziś uważam, że w istocie wszyscy byli wybrani ze złamaniem prawa wówczas – stwierdził prezydent Andrzej Duda.

Reset konstytucyjny. "Jestem gotów usiąść i rozmawiać"

Andrzej Duda pytany był o propozycje resetu konstytucyjnego, prezydent stwierdził, że "jakiś reset jest potrzebny".

Ja nie widzę problemu. Jestem gotów usiąść i rozmawiać. Proszę przyjść do mnie z konkretnymi propozycjami. Są problemy, które są w inny sposób nierozwiązywalne - powiedział prezydent w "Kanale Zero".

Konfederacja proponuje "reset konstytucyjny" poprzez wprowadzenie poprawek do Konstytucji. Jak wyjaśnił, chodzi o "wyzerowanie" składów Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego i wybranie ich na nowo lub rozszerzenie składów tych organów.

Tydzień temu premier Donald Tusk powiedział, że w każdej chwili jest gotowy do dyskusji konstytucyjnej. Jeśli prezydent znajdzie czas w niedalekiej przyszłości, żeby o tym porozmawiać tak serio, oczywiście będę otwarty - dodał.

Duda o Tusku i Kaczyńskim: Nie lubią mnie

Obaj panowie swego czasu ubiegali się o urząd prezydenta. Obu panom się to nie udało. Ja ubiegałem się o urząd prezydenta RP dwukrotnie i za każdym razem zakończyło się to moim zwycięstwem. Jestem drugą kadencję prezydentem RP. Czy sądzicie państwo, że na tej pozycji, na której to prezydent jednoosobowo podejmuje wszystkie decyzje i nikt nie ma na to wpływu, sądzicie że panowie mnie lubią? Myślę że nie -ocenił prezydent.