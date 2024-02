Reklama

Po godzinie 12 w poniedziałek rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. wyborów kopertowych, podczas którego zeznana składa były szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk.



Przewodniczący komisji Dariusz Joński, który przesłuchiwał Dworczyka jako pierwszy nawiązał do zeznań Jacka Sasina, który obciążył premiera Morawieckiego za wydanie decyzji o powierzeniu przeprowadzenia wyborów m.in. Poczcie Polskiej.

Proszę o cytat, do którego się pan odnosi - odpwiedział Dworczyk. Joński powtórzył, jednak polityk PiS stwierdził, że nie jest to dokładny cytat. Jeśli przekazuje mi pan swoją interpretację słów Jacka Sasina, to nie zamierzam na to odpowiadać. Może pomogę, zaproponuje przerwę i znajdziemy ten cytat - stwierdził Dworczyk.

Taka wypowiedź zbulwersowała Jońskiego. Panu jest do śmiechu, ale ludziom nie było do śmiechu, kiedy zamknęliście lasy i przedszkola, a sami przygotowywaliście wybory, aby ułatwić wygranie wyborów Andrzejowi Dudzie - powiedział przewodniczący komisji.

Kolejnym pytającym był Jacek Karnowski, który pytał o wydane pieniądze. Decyzja zobowiązywała właściwych ministrów do zawarcia umów, w ramach których byłoby określone, kto, jakie zadania realizuje i za ile. Premier nikogo nie zobowiązywał do wydania 60 mln, miliona czy 100 milionów - stwierdził odpowiadając Dworczyk.

Konstytucja nakładała na nas obowiązek przeprowadzenie wyborów w danym terminie, podjęliśmy działania, aby zabezpieczyć sprawę najważniejszą, czyli bezpieczeństwo Polaków. Nie zapominajmy o tym - mówił dalej polityk PiS.

Komisja ds. wyborów kopertowych

Komisja skierowała wniosek do Prokuratora Generalnego o wystąpienie do KPRM z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Michała Dworczyka, od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 3 czerwca 2020 r., dotyczącej lub związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów prezydenckich w 2020 r.

Do tej pory przed komisją stanęli: epidemiolog Robert Flisiak, b. wicepremier Jarosław Gowin, b. poseł Porozumienia Michał Wypij, byli wiceszefowie MAP: Artur Soboń i Tomasz Szczegielniak i b. minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

14 lutego komisja planuje przesłuchać marszałek Sejmu IX kadencji Elżbietę Witek i byłego szefa PKW Wojciecha Hermelińskiego.

Wybory prezydenckie miały się odbyć 10 maja 2020 r., w czasie gdy w Polsce trwała epidemia COVID-19. Rządzący zaplanowali, że w tej sytuacji głosowanie odbędzie się wyłącznie drogą korespondencyjną. Z inicjatywy PiS została uchwalona ustawa o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów na prezydenta zarządzonych w 2020 r. (weszła w życie 9 maja 2020), zgodnie z którą za organizację wyborów w formie korespondencyjnej miał odpowiadać minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Wydrukowane zostały m.in. pakiety wyborcze; ich dostarczeniem miała się zająć Poczta Polska, posługująca się spisami wyborców pozyskanymi od władz lokalnych.

"Wybory kopertowe"

6 maja 2020 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz wicepremier Jarosław Gowin wydali wspólne oświadczenie, w którym uzgodnili przesunięcie terminu wyborów. "Po upływie terminu 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, marszałek Sejmu RP ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie" - poinformowali wówczas Kaczyński i Gowin.

10 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza stwierdziła w wydanej uchwale, że w wyborach prezydenta zarządzonych na 10 maja 2020 r. nie było możliwości głosowania na kandydatów. "W takim przypadku, jak stanowi Kodeks wyborczy, marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14. dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw" - podała wówczas PKW w uchwale.

3 czerwca 2020 r. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek ogłosiła zarządzenie wyborów prezydenckich na niedzielę 28 czerwca. Wskazała wówczas, że ewentualna druga tura wyborów odbędzie się po dwóch tygodniach, 12 lipca 2020 roku.