Możecie sobie krzyczeć, i tak nic nie słychać - mówił Bartosz Arłukowicz z KO, gdy wszedł na mównicę podczas dyskusji o "pigułce po". Minister zdrowia w waszym rządzie Konstanty Radziwiłł powiedział, że nie przepisałby tabletki "dzień po" pacjentce nawet gdyby została zgwałcona. Od razu zlikwidowaliście też refundację in vitro. To jest sedno. To jest wasza relacja z kobietami - atakował potem polityków PiS.

Arłukowicz krytykował polityka PiS

Poseł Bogucki z PiS wnioskował, żeby przenieść debatę na godzinę po 23:00, żeby dzieci nie słuchały tej debaty. Zwierzył się też komisji zdrowia ze swoich wspomnień z małego, objazdowego kina w niewielkiej wsi, gdzie puszczano film dla dorosłych. Komisja w toku swoich prac nie doszła do wiedzy i przekonania, dlaczego godzina 23:00 jest godziną graniczną dla posła Boguckiego, kiedy może rozpocząć myślenie o tabletce "dzień po" - kpił Arłukowicz. - Chciał przekonywać pozostałych członków komisji, że tabletka "dzień po" jest trochę jak pędzący tir. Te wszystkie wnioski i pomysły nie zyskały aplauzu większości komisji i podjęła ona decyzję, aby poprosić o przyjęcie projektu ustawy w całości, bez poprawek - stwierdził.

Reakcja polityka PiS

Na słowa Arłukowicza zareagował poseł Zbigniew Bogucki. Cztery razy zostało wymienione moje nazwisko, chociaż nie byłem na tej komisji. Dlaczego pan się tak uśmiecha panie pośle? Pan robi to absolutnie świadomie z jednego tylko powodu, bo jesteśmy z jednego miasta, ze Szczecina. Wtedy, kiedy ogłosiłem start mojej kampanii, to pan chce specjalnie w sposób absolutnie haniebny i świadomy, żeby później mówić, że chodziło konkretnie o mnie - stwierdził. Okazało się bowiem, że Arłukowicz pomylił polityków PiS.

Co zawiera nowelizacja Prawa farmaceutycznego?

Przygotowana przez rząd nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne przewiduje, że bez recepty dostępny będzie dla osób powyżej 15 lat jeden z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu). Tabletkę z nim (ellaOne) należy zażyć jak najszybciej po niezabezpieczonym stosunku, maksymalnie do 120 godzin od współżycia.

Antykoncepcja awaryjna, potocznie nazywana tabletką "dzień po", stosowana jest już po odbytym stosunku seksualnym, który był niezabezpieczony lub gdy inne zastosowane metody antykoncepcji okazały się niewystarczające. Zapobiega ona zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji. Nie powoduje ona przerwania istniejącej ciąży