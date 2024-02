Jak poinformował Business Insider Polska, w roku 2023 Ministerstwo Spraw Zagranicznych wypłaciło niemal 30 milionów złotych w formie nagród. Środki te miały zostać przyznane urzędnikom za "wykonywanie nietypowych zadań w trudnych warunkach".

Rząd PiS od zawsze wolał przekazywać swoim członkom milionowe nagrody, zamiast inwestować w rozwój Polski i godne życie wszystkich obywateli i obywatelek - powiedział w rozmowie z Dziennik.pl europoseł i współprzewodniczący Lewicy Robert Biedroń.Najbardziej zastanawiającym tematem są te "niestandardowe zadania w trudnych warunkach". Za chwilę może się bowiem okazać, że członkowie PiS przyznali sobie nagrody za sprzedawanie wiz na bazarze w Mumbaju - dodał.

Pomaska: MSZ pod nadzorem Raua nie zasłużyło na nagrody

W podobnym tonie wypowiedziała się Agnieszka Pomaska,posłanka Koalicji Obywatelskiej.Nie jestem przeciwko nagrodom w ogóle, natomiast uważam, że ministerstwo pod nadzorem ministra Raua nie zasłużyło na nagrody. Oceniam negatywnie funkcjonowanie MSZ przez ostatnie lata – powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl. To bardzo kontrowersyjne nagrody, gdyż te wspomniane "trudne warunki" funkcjonowania, urzędnikom MSZ stworzyło kierownictwo ministerstwa oraz sam premier, który obniżył pozycję Polski za granicą, skłócił nas z wieloma partnerami, sprawił, że wstrzymane zostały środki z KPO, z Funduszu Spójności. W związku z czym to i premier, i minister powinni z własnych pieniędzy nagrodzić tych urzędników, bo te złe warunki stworzyli właśnie ci panowie – podkreśliła polityczka.

Tumanowicz: "Trudne warunki" w MSZ to skandal i korupcja

Natomiast poseł Konfederacji Witold Tumanowicz powiedział Dziennik.pl, że ujawnione dane o tak wysokich nagrodach w MSZ jakoś specjalnie go nie dziwią. Poprzedni rząd bardzo lekko sobie poczynał, jeśli chodzi o rozrost biurokracji, a obecny wchodzi właściwie w te same buty i zaraz zobaczymy, ile różnych nagród zostanie wypłaconych za 2024 rok – stwierdził polityk.

Tłumaczenie się "wykonywaniem nietypowych zadań w trudnych warunkach" w nawiązaniu np. do tzw. afery wizowej to absolutny skandal, jeśli chodzi o praktykę korupcjogenną na zapleczu MSZ, która prowadziła do sprzedaży wiz osobom nieuprawnionym. Wiec ta nadzwyczajna sytuacja w tzw. trudnych warunkach jest sporą przesadą. Ja bym stwierdził, że nie było żadnych trudnych warunków, tylko mieliśmy do czynienia z masową imigracją, którą tamten rząd po prostu firmował – podsumował poseł Konfederacji.

Nagrody w ministerstwach za rządów PiS

Przypomnijmy MSZ przez większość roku 2023 kierował Zbigniew Rau.Pod koniec listopada, w ramach tzw. rządu dwutygodniowego Mateusza Morawieckiego, zastąpił go Szymon Szynkowski vel Sęk, a w połowie grudnia ministrem z ramienia nowej koalicji rządzącej został Radosław Sikorski.

Jak ustalili dziennikarze, całkowita suma nagród wypłaconych pracownikom MSZ w 2023 r. wynosi 28 513 675 zł i 56 gr. To wzrost o 1 milion zł w porównaniu z poprzednim rokiem oraz niemal dwukrotnie więcej niż Ministerstwo Obrony Narodowej (MON), w którym Marusz Błaszczak w roku wyborczym nagrodził swoich współpracowników łączną kwotą 15 milionów złotych.

Z ustaleń gazety wynika, że nagrody zostały przyznane pracownikom ministerstwa i placówek dyplomatycznych, którzy "wykonywali niestandardowe zadania w trudnych warunkach".

Rozmawiała: Aneta Malinowska (aneta.malinowska@infor.pl)