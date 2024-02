Przypomnijmy, że przewodniczący komisji Dariusz Joński na koniec posiedzenia przeprosił za zachowanie posła Czarnka.

Spięcie Czarnka z Hermelińskim

Przemysław Czarnek rozpoczął zadawanie pytań Hermelińskiemu, ale odbywało się to w sposób kontrowersyjny. Mowa m.in. o pytaniu dot. wyborów w Bawarii. Jak dodał były szef resortu szkolnictwa, tam między pierwszą a drugą turą doszło do zmian przepisów.

Twierdził Pan, że wybory w Bawarii korespondencyjne w drugiej turze wyborów samorządowych mogły się odbyć, bo takie było doświadczenie Niemców i poczty niemieckiej - mówił Czarnek.

Gdy Wojciech Hermerliński zaczął tłumaczyć, że nie chce szczegółowo się odnosić do niemieckiego ustawodawstwa Czarnek zażądał, aby odpowiedział, czy w tym przypadku zostały naruszone standardy.

Następnie dodał, przerywając biegłemu: "No tak, czy nie?" Proszę mnie nie pytać "tak czy nie", bo się nie będę bawił w "zgaduj-zgadula" w pana wykonaniu - kontynuował Czarnek.

Między byłym szefem PKW a politykiem doszło do chwilowej wymiany zdań, którą Czarnek zakończył tym, że sam odpowiedział na zadane pytanie.Czyli Niemcy mogą, a Polacy nie mogą - uznał.

Hermeliński przed komisją śledczą

Przypomnijmy, że komisja śledcza ds. wyborów korespondencyjnych odebrała w środę opinię biegłego Wojciecha Hermelińskiego, byłego przewodniczącego PKW, a także sędziego TK w stanie spoczynku.

Zdaniem Hermelińskiego podjęto najgorszą decyzję, forsując przeprowadzenie wyborów prezydenckich w 2020 roku.

Były przewodniczący PKW, odnosząć się do decyzji dot. Poczty Polskiej, oświadczył, że to Krajowe Biuro Wyborcze jest powołane do przygotowywania całej struktury organizacyjnej, administracyjnej, finansowej, technicznej wyborów. Z tego powodu ta decyzja była bezprzedmiotowa, ale też bezpodstawna, bo została wydana, wtedy gdy ustawa o wyborach korespondencyjnych jeszcze nie funkcjonowała - wyjaśnił.