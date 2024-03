Minister Sikorski robi porządki w resorcie. Mastalerek reaguje

13 marca resort spraw zagranicznych poinformował, że jego szef, minister Radosław Sikorski, podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów. Jednocześnie minister wycofał kilkanaście kandydatur zgłoszonych przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Te zapowiedzi wywołały konsternację w pałacu prezydenckim. Bliski współpracownikprezydenta Andrzeja DudyMarcin Mastalerek nie krył oburzenia. Aktywność MSZ określił jako "kompletnie niezrozumiałą". Panu premierowi Donaldowi Tuskowi chyba się coś pomyliło. To nie są ambasadorowie rządu - mówił w Polsat News szef gabinetu prezydenta.

Niedługo potem pojawiły się spekulacje medialne na temat odwoływanych ambasadorów. Komunikat MSZ jest jak dotąd zdawkowy i nie ma informacji o konkretnych nazwiskach. Resort przypomina, że to rząd ponosi konstytucyjną odpowiedzialność za politykę zagraniczną. Wymianę na stanowiskach przedstawicieli Polski za granicą określa jako "niezbędną" i "służącą lepszemu, profesjonalnemu realizowaniu trudnych wyzwań stojących dziś przed polską polityką zagraniczną". Kierownictwo MSZ liczy również na "zgodne współdziałanie" z innymi władzami przy wprowadzaniu zmian kadrowych.

Nie ulega wątpliwości, że ruch MSZ zaognił relacje "dwóch pałaców" - prezydenckiego i premierowskiego. Sprawdzamy jednak, na ile argumentacja resortu spraw zagranicznych jest zasadna od strony prawnej. Udało nam się także uzyskać komentarz jednego z polskich ambasadorów, powołanych w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy.

Prof. Bidziński: Prezydent nie może prowadzić polityki zagranicznej wbrew rządowi

Pytany o to, kto według polskiej konstytucji odpowiada za politykę zagraniczną, prof. Uniwersytetu SWPS Marusz Bidziński nie ma najmniejszych wątpliwości. Zgodnie z ustawą zasadniczą, politykę zagraniczną prowadzi i za nią odpowiada Rada Ministrów, a w dalszej kolejności minister właściwy do spraw zagranicznych - wyjaśnia.Ambasador reprezentuje całe polskie państwo. Działa w imieniu państwa, natomiast ambasadorowie i misja dyplomatyczna realizują zadania i politykę, która jest określana przez rząd, a dokładnie przez ministra właściwego do spraw zagranicznych po uprzednich wewnętrznych ustaleniach - tłumaczy prawnik konstytucjonalista.

Czy zatem można powiedzieć, że ambasador wykonuje po prostu instrukcje rządu? Jak najbardziej, bo to ambasadorowie są przedłużeniem rządu - Prezesa Rady Ministrów, resortów spraw zagranicznych, ale też administracji - za granicą. Siłą rzeczy, skoro to Rada Ministrów prowadzi politykę zewnętrzną i zagraniczną państwa, to ambasadorowie realizują to, co jest z nią zgodne i wpisuje się w koncepcje rządu.

Jak mówi prof. Bidziński, pełne kompetencje w zakresie kształtowania zadań ambasadorów, ich obowiązków, podejmowania działań dyplomatycznych ma właśnie Rada Ministrów. Ambasadorowie są więc pewnego rodzaju "narzędziem", bo trudno, żeby Rada Ministrów jeździła do każdego państwa w najprostszych, bieżących sprawach. Ambasadorowie muszą słuchać się Rady Ministrów i komunikować się z nią, działając w granicach przepisów prawa - stwierdza konstytucjonalista.

Jednak według polskiej ustawy zasadniczej pewną rolę w polityce zagranicznej przewidziano dla prezydenta. Czy tego typu sytuacja nie tworzy konfliktu i napięć między dwoma ośrodkami władzy wykonawczej? W historii najnowszej zapisał się słynny spór o krzesło między nieżyjącym prezydentem Lechem Kaczyńskim a ówczesnym szefem rządu Donaldem Tuskiem. Dotyczył kwestii, kto miał prawo reprezentować Polskę podczas unijnych szczytów. Sprawa dotarła nawet do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że prezydent może brać udział w posiedzeniach Rady Europejskiej bez zgody rządu, jednak samej delegacji przewodzi premier.

Prof. Mariusz Bidziński precyzuje: "Konstytucja mówi, że prezydent w zakresie polityki zagranicznej współdziała z Radą Ministrów i właściwym ministrem". Oznacza to, że prezydent nie prowadzi tej polityki, a jedynie w zakresie ewentualnych uzgodnień, konsultacji czy też sposobu określenia kierunku i spójności komunikacji zewnętrznej współdziała z Radą Ministrów - mówi. De facto prezydent realizuje politykę zagraniczną, ale taką, która określona jest przez Radę Ministrów i ministra właściwego do spraw zagranicznych. Prezydent nie może prowadzić polityki zagranicznej wbrew rządowi oraz bez uprzedniego uzyskania od niego zgody i ustalenia kierunków.

Nasz rozmówca jest zdania, że rząd dysponuje autonomią w zakresie podejmowania decyzji personalnych dotyczących ambasadorów i personelu dyplomatycznego. Rząd w stu procentach jest autonomiczny w tym zakresie - ocenia dr hab. Mariusz Bidziński.

Tymczasem z pałacu prezydenckiego płyną apele o uszanowanie współpracy między dwoma ośrodkami władzy wykonawczej. Według sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Małgorzaty Paprockiej, "współpraca w rozumieniu konstytucyjnym nie jest wtedy, kiedy prezydent podpisuje wszelkie wnioski premiera". Zdaniem prezydenckiej minister również w kwestii nominacji ambasadorskich "trzeba usiąść i porozmawiać". Prof. Bidziński zwraca naszą uwagę, że wedle konstytucji pałac prezydencki "nie współpracuje, a współdziała z Radą Ministrów". Pani minister Paprocka nie powinna mylić pojęć. Współpraca polega na tym, że dwa podmioty działają na równych zasadach bądź każdy z nich ma jakieś kompetencje i zmierzają wspólnie do osiągnięcia konkretnego celu - ale każdy posiada określoną samodzielność - tłumaczy konstytucjonalista.

Prawnik o nominacjach ambasadorów: Prezydent Duda ma obowiązek

Prof. Bidziński jeszcze raz podkreśla, że ustawa zasadnicza nie mówi o współpracy prezydenta i premiera, a jedynie o współdziałaniu. Należy je rozumieć w taki sposób, że prezydent nie ma jakiejkolwiek samodzielności i kompetencji do podejmowania działań z obszaru polityki zagranicznej wbrew, obok, a na pewno bez uprzednich ustaleń z rządem i właściwym ministrem. Wynika to także z faktu, że prezydent nie ponosi w tym obszarze żadnej odpowiedzialności - wyjaśnia. Zdaniem naszego rozmówcy nie może więc dojść do sytuacji, w której prezydent wymusza prowadzenie polityki zagranicznej na rządzie, "a potem odpowiada, jak to określała konstytucja kwietniowa, przed Bogiem i historią".

Uprawnienia prezydenta w zakresie polityki zagranicznej występują jedynie z uwagi na realizację koncepcji przenikania się władz - obu wykonawczych, sądowniczej i ustawodawczej. Nie są to prerogatywy prezydenckie - ocenia prawnik z Uniwersytetu SWPS.

Oczywiście, zarówno prezydent jak i premier mogą, jak powiedziała minister Paprocka, sobie siąść i porozmawiać, ale zgodnie z ustawą o służbie zagranicznej prezydent mianuje i odwołuje na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych zaakceptowanych wcześniej przez prezesa Rady Ministrów ambasadorów i innych przedstawicieli. Ustawa nie mówi zaś o tym, że prezydent "może mianować" czy też "nie może odwołać". To jest tak naprawdę kompetencja o charakterze reprezentacyjnym, żeby nadać pewną rangę tej czynności. Ale prezydent ma tu obowiązek - wskazuje prof. Bidziński. Konstytucja nie przewiduje żadnej luki w zakresie tej decyzyjności, właśnie dlatego, że koniec końców to rząd odpowiada za politykę zagraniczną, a nie prezydent - dodaje.

Nie było zastrzeżeń, a i tak będą odwołani?

Niezależnie od tego, kto odpowiada za polską dyplomację, ważna jest wspomniana przez ministra Radosława Sikorskiego "ciągłość polskiej polityki zagranicznej". Minister deklaruje, że będzie ona zachowana. Tylko czy w warunkach głębokiej polaryzacji politycznej w Polsce można długofalowo kształtować kadry dyplomatyczne?

Pytany o tę kwestię jeden z ambasadorów, powołanych za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy, nie ukrywa swojego sceptycyzmu. Jak mówi, "zawsze starał się pracować ponad podziałami". Ale czy w czasach wojny plemiennej ktoś jest w stanie to docenić? - pyta.

Działania MSZ trudno naszemu rozmówcy ocenić inaczej, jak stosowanie zasady odpowiedzialności zbiorowej. Jak słyszymy, odwoływani będą ludzie, którzy służyli mniej niż 3-4 lata, a wobec których nie wyrażano żadnych zastrzeżeń, w ocenie rocznej zaś MSZ placówki oceniał wysoko. Jedyna wina, że powołał ich PiS - twierdzi ambasador.

Według spekulacji medialnych stanowiska mieliby stracić również i tacy ambasadorowie, którzy swój urząd pełnią dłużej, niż wynosi zwyczajowa kadencja. W jednym przypadku mowa jest o ambasadorze, który w listopadzie zeszłego roku rozpoczął 8. rok swojego urzędowania, ale są też i tacy, którzy mogą pochwalić się 5-letnim stażem.

Wygląda na to, że miotła wymiecie wszystkich, którzy mieli jakąkolwiek styczność z PiS.

