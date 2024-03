Komisja Europejska przydzieliła 500 milionów euro z unijnego programu Act in Support of Ammunition Production (ASAP). Jest źródłem finansowania 31 grantów, które właśnie przydzieliła Komisja Europejska.

To pozwoli europejskiemu przemysłowi obronnemu zwiększyć zdolność produkcji amunicji do 2 milionów pocisków roczniedo końca2025 r. Następna runda finansowania w 2026 r.

W Polsce grant 2,1 mln euro otrzymał Dezamet (Polska Grupa Zbrojeniowa). Dla porównaniaok. 85 mln euro otrzymają firmy niemieckie, 87,6 mln euro norweskie, 27 mln euro węgierskie, 32,5 mln euro fińskie, 38 mln euro francuskie, 23,8 mln euro hiszpańskie, a 19 mln euro szwedzkie.

W pliku PDF poniżej szczegółowe kwoty:

ASAP pobierz plik

Komunikat KE o przyznaniu 31 grantów (513 mln euro)

KE poinformowała, że:

Inicjatywa ASAP koncentruje się na rozwiązaniu problemów w produkcji amunicji, zwłaszcza w obszarach prochu i materiałów wybuchowych. Poprzez wsparcie projektów zwiększających roczną zdolność produkcyjną, ASAP ma na celu zapewnienie terminowego dostaw i gotowości. Oto najważniejsze punkty:

Wybrane Projekty : Komisja oceniła i wybrała 31 projektów , które pomogą europejskiemu przemysłowi w zwiększeniu produkcji amunicji i gotowości. Projekty te obejmują pięć kluczowych obszarów: materiały wybuchowe, proch, pociski, rakiety oraz testowanie i certyfikacja rekonstrukcji.

: Komisja oceniła i wybrała , które pomogą europejskiemu przemysłowi w zwiększeniu produkcji amunicji i gotowości. Projekty te obejmują pięć kluczowych obszarów: materiały wybuchowe, proch, pociski, rakiety oraz testowanie i certyfikacja rekonstrukcji. Źródła Finansowania: Wybrane projekty otrzymają finansowanie zarówno z UE, jak i Norwegii, łącznie 513 milionów euro. Dodatkowo, współfinansowanie ze strony przemysłu przyczyni się do znacznego inwestycji w łańcuch dostaw, wynoszącej około 1,4 miliarda euro.

Polska ma własny program o amunicji

To program "Narodowa Rezerwa Amunicyjna". Celem Programu jest rozbudowa i dywersyfikacja narodowej bazy produkcyjnej amunicji wielkokalibrowej oraz uzupełnienie jej rezerw, adekwatnie do zwiększonych potrzeb, związanych z rozbudową potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres realizacji Programu: lata 2023-2029.

Program jest finansowany ze środków oraz realizowany na bazie zasobów Polskiego Funduszu Rozwoju, Agencji Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz innych źródeł, na zasadach określonych w załączniku do uchwały.

Program jest realizowany przez:

1) Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie rozbudowy i dywersyfikacji zdolności produkcyjnych amunicji wielkokalibrowej (w tym jej komponentów), adekwatnie do zwiększonych potrzeb, związanych z rozbudową potencjału Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - cel nr 1;

2) Ministra Obrony Narodowej oraz Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem, odpowiednio Agencji Uzbrojenia oraz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, w zakresie uzupełniania rezerw amunicji wielkokalibrowej - cel nr 2.

Wykonanie Programu powierza się Prezesowi Rady Ministrów.

Podstawa prawna: UCHWAŁA Nr 43 RADY MINISTRÓW z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowa Rezerwa Amunicyjna"