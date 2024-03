Władimir Putin ma w maju polecieć do Chin, natomiast w kwietniu wybiera się tam Olaf Scholz. Do tego w maju chiński przywódca Xi Jinping jedzie do Paryża. Według Jakuba Jakóbowskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich to nie jest przypadek.

O tym, że Putin odwiedzi Chiny poinformował Reuters cytując anonimowe źródło. Wcześniej agencje podawały również, że maju Xi Jinping jedzie do Paryża, a w kwietniu kanclerz Niemiec Olaf Scholz planuje wizytę w Chinach. Podróż Putina odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie maja. Kreml pytany o doniesienia Reutersa nie chciał ich komentować. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział tylko, że informacje o wizytach Putina zostaną podane bliżej ich terminu. Wizyta Putina w Chinach wywołała falę spekulacji na temat ewentualnych rozmów pokojowych dotyczących Ukrainy, w których miałyby uczestniczyć m.in. Chiny i Francja. Na zbieżność terminów zwrócił Jakub Jakóbowski z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jego zdaniem nie jest to przypadek. "Ciekawie. W kwietniu kanclerz Scholz odwiedzi Chiny. W maju Xi Jinping jedzie do Paryża, a Putin do Pekinu. W tle - taniec wokół Ukrainy i rozmów pokojowych. Test z przywództwa i wytrwałości, głównie dla Francji - bo Chińczycy i Rosjanie grają znaczonymi kartami. Będą kusić Macrona" - napisał w mediach społecznościowych wicedyrektor Ośrodka i kierownik zespołu chińskiego OSW. Takie spekulacje potwierdza Reuters. Według agencji Chiny rozważają możliwość wzięcia udziału w rozmowach pokojowych dotyczących Ukrainy. Te miałyby odbyć się w najbliższych miesiącach za pośrednictwem Szwajcarii. Chiny miałyby próbować przekonać Europę, aby pozwoliła Rosji zasiąść przy stole podczas przyszłych rozmów pokojowych. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz ma złożyć wizytę w Chinach w dniach 15–16 kwietnia – podała gazeta FAZ.

