Jak przekazał sierż. sztab. Piotr Pawłowski z biura prasowego pomorskiej policji, w niedzielę rano w jednej z komisji wyborczych w Gdyni Oksywiu doszło do zakłócenia pracy komisji przez jednego z jej członków. 35-letni mężczyzna był agresywny w stosunku do innych członków, w związku z czym poddano go badaniu na zawartość alkoholu w organizmie - z wynikiem 0,04 mg/l - przekazał policjant.

Ponadto od mężczyzny zostanie pobrana krew do badań mających sprawdzić, czy był pod wpływem narkotyków.

Mężczyzna został zatrzymany

Funkcjonariusz dodał, że 35-letni członek komisji został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa z art 249 Kodeksu karnego, czyli zakłócanie przebiegu wyborów. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Trwa druga tura wyborów

O godz. 7 w niedzielę rozpoczęła się druga tura wyborów samorządowych. Wybranych ma zostać 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów. Głosowanie odbywa się m.in. w 60 miastach prezydenckich, w tym w dziewięciu wojewódzkich: Gorzowie Wielkopolskim, Kielcach, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Toruniu, Wrocławiu i Zielonej Górze.