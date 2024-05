Tomasz Siemoniak podkreśla, że decyzje o ochronie podejmuje się nie w celu osiągnięcia efektu politycznego, ale gdy ktoś jest rzeczywiście zagrożony.

Ochrona dla Morawieckiego?

Siemoniak nie ma z góry założonej tezy na temat ochrony dla premiera Morawieckiego. Jeśli ktokolwiek jest zagrożony, należy rozważyć przyznanie mu ochrony - mówił.

"Walka miecza z tarczą"

Na pytanie, czy po wydarzeniach na Słowacji polskie służby zwiększyły ochronę premiera Tuska, minister spraw wewnętrznych odpowiada, że ochrona jest zawsze adekwatna do sytuacji.

Dodaje, że służby zawsze wyciągają wnioski z takich sytuacji, niezależnie od miejsca, w którym nastąpiły. To zawsze jest walka miecza z tarczą. Nawet najlepiej chronieni przywódcy na świecie byli ofiarami zamachów. Takie sytuacje po prostu się zdarzają i służby ochrony muszą być zawsze w pełnej gotowości - komentuje Siemoniak.

Zamach na premiera Słowacji Roberta Ficę

Incydent miał miejsce 15 maja 2024 roku w miejscowości Handlová. Premier został postrzelony kilkukrotnie po wyjazdowym posiedzeniu rządu.

Zgodnie z relacją świadków, Robert Fico wyszedł przed budynek, gdzie odbywało się posiedzenie gabinetu, i witał się z ludźmi, gdy padły strzały. Funkcjonariusze ochrony podnieśli premiera z ziemi i przenieśli go do samochodu. Fico został później przetransportowany śmigłowcem do szpitala w Bańskiej Bystrzycy.

Sprawcą zamachu jest Juraj Cintula, pisarz i poeta, mieszkający w mieście Levice. Po zamachu został obezwładniony przez funkcjonariuszy ochrony i zatrzymany przez policję.

Stan zdrowia premiera Ficę oceniono jako "zagrażający życiu". Po przywiezieniu do szpitala w Bańskiej Bystrzycy Fico został poddany pięciogodzinnej operacji, a później wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. 17 maja Ficę poddano kolejnej, dwugodzinnej operacji mającej na celu poprawienie procesu gojenia ran.