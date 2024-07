Z opublikowanego oświadczenia wynika, że prezydent wraz z żoną są współwłaścicielami mieszkania o powierzchni 132 m2, do którego przynależy 19-metrowe miejsce parkingowe. Mają także działkę o powierzchni 325 mkw

Reklama

Oszczędności i kredyty Andrzeja Dudy

Na jego kontach bankowych znajduje się ok. 120 tys. złotych. Oprócz tego prezydent ma fundusze w III filarze emerytalnym szacowane na kwotę 73 tys. złotych. Andrzej Duday wraz z żoną ma do spłaty kredyt hipoteczny w wysokości 497 tys. zł, a oprócz tego korzysta z karty kredytowej o limicie do 20 tys. złotych.

W porównaniu do roku 2022 oszczędności prezydenta stopniały.W zeszłym roku miał na koncie 150 tys. zł, teraz – już 30 tys. zł mniej. Andrzej Duda ma także niższe dochody. Prezydenckie wynagrodzenie za 2022 r. wyniosło 367 tys. 668 zł. W nowym oświadczeniu majątkowym, dochody za 2023 r. wyniosły tylko 307 tys. 286 tys. zł i 84 gr.

Zniknęło 79-metrowe mieszkanie

Reklama

Z oświadczenia majątkowego zniknęło 79-metrowe mieszkanie spółdzielcze. Prezydent zadeklarował wcześniej, że podpisał umowę przedwstępną na jego sprzedaż. Nie wiadomo jednak, ile otrzymał za jego sprzedaż, ponieważ tego w oświadczeniu majątkowym nie ujawnił.

Jako pierwszy o udostępnieniu przez Sąd Najwyższy oświadczenia majątkowego prezydenta Andrzeja Dudy poinformował "Fakt".