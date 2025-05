Czarnek w ostrych słowach zarzucił mediom celowe działanie wymierzone w Karola Nawrockiego – kandydata wspieranego przez PiS. Sugeruje, że mamy w Polsce do czynienia z zaplanowaną operacją medialno-polityczną, mającą zdyskredytować jego ugrupowanie i konkretnego kandydata.

Seria wypowiedzi Pomaski, Tomczyka, prawnika Onetu, który mówi ciągle: 'pozwijcie nas', świadczy jednoznacznie, że moi informatorzy mają rację. Ustawka jest przygotowana. Nie damy się w tę siatkę wciągnąć. Zostali pozwani w trybie zwykłym, jak i również przez prywatny akt oskarżenia — mówił Czarnek.

Czarnek grozi mediom: Onet przestanie istnieć

W rozmowie nie zabrakło mocnych oskarżeń pod adresem dziennikarzy oraz politycznych przeciwników.

Reklama

Wyrok będzie w wolnej i praworządnej Polsce. Wszyscy poniosą odpowiedzialność za to, co robią. Onet w ogóle przestanie istnieć, ponieważ to, co zrobił w tej kampanii jest tak obrzydliwe. Ja nie grożę, tylko stwierdzam fakt — stwierdził poseł.

Podkreślił również, że jego zdaniem działania Onetu są "nigdy wcześniej niespotykane" i mają charakter "przygotowanej akcji".

Proszę spojrzeć na stronę główną Onetu. To jest nieprawdopodobne, nigdy czegoś takiego nie było. Przygotowana akcja, skoordynowana razem z państwem Tuska przeciwko Karolowi Nawrockiemu - mówił Czarnek.

Źródło: RADIO ZET