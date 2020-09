"Trudno wymagać, żeby takie same prawa miał ekshibicjonista na ulicach, który demoralizuje ludzi, i człowiek, który idzie z małym dzieckiem po ulicy, i który na to patrzy. Ekshibicjonista nie ma prawa do demoralizowania innych" – powiedział Przemysław Czarnek z PiS w programie "Gość Wiadomości" . "Prawo do demoralizowania nie istnieje i nie jest również prawem człowieka – podkreślił. "Prawa i uprawnienia są uzależnione od zachowań" – dodał.

