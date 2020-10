Dla mnie jest zupełnie niezrozumiałe to, co zrobił pan marszałek Senatu Tomasz Grodzki – że kilka dni temu zorganizował spotkanie na ponad 100 osób, i to spotkanie seniorów. To nie jest ani miejsce, ani czas, aby organizować tego typu spotkania. (…) Sam jako lekarz nie mogę tego zrozumieć, bo w dalszym ciągu obowiązuje zakaz organizowania spotkań, a pan marszałek zakaz sobie łamie – powiedział w programie "O co chodzi" w TVP Info senator PiS, były marszałek Senatu, Stanisław Karczewski.

