"Nie jesteśmy ani jedną nogą, ani drugą nogą poza koalicją Zjednoczonej Prawicy. Pracujemy dla Polski i chcemy pracować dalej. Ale w tej chwili dzieją się rzeczy fundamentalne, które mogą mieć bardzo negatywny wpływ na przyszłość naszego kraju, na kształt jego pokoleń, na to wszystko co my też nazywamy suwerennością" - mówiła w "Graffiti" wiceprezes Solidarnej Polski, europosłanka Beata Kempa.

