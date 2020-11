W czwartek w Sejmie odbywa się klub Koalicji Polskiej. Po ponad 30 minut od rozpoczęcia posiedzenia Paweł Kukiz wraz z trójką swoich posłów: Stanisławem Tyszką, Pawłem Szramką i Jarosławem Sachajko opuścił salę. Decyzję Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego klub PSL-u - Koalicja Polska podziękował nam za współpracę - oświadczył dziennikarzom Kukiz. Polityk przyznał, że takiej decyzji się spodziewał. Nie jest to przyjemna decyzja. Ja nie miałem zamiaru ani nigdzie wychodzić, ani do nikogo przechodzić - mówił. Kukiz zadeklarował, że będzie zakładał własne koło.

Władze partii jednogłośnie uznały, że nie możemy kontynuować współpracy ze środowiskiem Kukiza; jesteśmy za silną obecnością Polski w UE; są tutaj zbyt daleko idące różnice - skomentował z kolei sprawę lider PSL, Władysław Kosiniak-Kamysz. Oświadczył też na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie, że będzie kontynuować budowanie Koalicji Polskiej, ale w innym składzie. Lider ludowców wskazał na Unię Europejskich Demokratów i konserwatystów Marka Biernackiego. Zapraszamy tych wszystkich, dla których, podobnie jak dla nas, racją stanu jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej - oświadczył.

Pytany, kto odejdzie z Koalicji Polskiej odparł, że powinno być to jasne patrząc na ostatnim głosowanie Sejmu nad uchwałą PiS ws. wsparcia działań premiera w negocjacjach nad budżetem UE. To jest środowisko Pawła Kukiza - odpowiedział. Chciałbym podziękować za to, co dobre, co udało się zrobić. Było wiele dobrych momentów. Ale w pewnych sprawach lepiej w odpowiednim momencie powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie po prostu kontynuować współpracy niż udawać, że jest ona możliwa - zaznaczył szef PSL.

Marek Suski: W klubie Koalicji Polskiej sumienia są łamane

Komentując sprawę Kukiza poseł PiS stwierdził, że tak się kończy obiecana wolność w klubie Koalicji Polskiej. Kiedy oni zawiązywali ten klub mówili, że pewną możliwość ludzie Kukiza będą mogli mieć, pewną odrębność. Jak widać w klubie PSL-Kukiz15 demokracji nie ma - ocenił Marek Suski. To wyrzucenie jest pokazaniem, że jeżeli jakiś poseł zgodnie z sumienie - a przecież mamy głosować zgodnie z sumieniem - chce wesprzeć Polskę w działaniach broniących nasz kraj, to PSL okazał się tutaj bardziej częścią Platformy Obywatelskiej niż reprezentującym interesy polskie. To nie jest dobra informacja dla demokracji w Polsce, ale być może dobra dla Polski w ogóle - mówił Suski.

Polityk pytany, czy Kukiz mógłby znaleźć swoje miejsce w szeregach Zjednoczonej Prawicy, odpowiedział, że w tej chwili trudno jest to rozstrzygać. Jeżeli ktoś chce pracować dla Polski to my się tylko z tego cieszymy - ocenił. Każdy poseł ma prawo głosować zgodnie z sumieniem. Myślę, że posłowie zagłosowali zgodnie z sumieniem, a jak widać w klubie Koalicji Polskiej sumienia są łamane - powiedział Suski.

Sejm przyjął w zeszły czwartek uchwałę autorstwa PiS, wspierającą działania rządu w zakresie negocjacji budżetowych w UE. Uchwała m.in. wzywa do powrotu do rozmów i osiągnięcia porozumienia zgodnego z unijnymi traktatami oraz konkluzjami lipcowego posiedzenia Rady Europejskiej. Uchwałę poparło 231 posłów PiS i 5 posłów PSL-Kukiz15, wśród nich Paweł Kukiz. Politycy Kukiz'15 - z wyjątkiem Agnieszki Ścigaj - wraz z posłami klubu PiS nie poparli także kandydatury Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jak pisała "Gazeta Wyborcza" posłowie PSL po czwartkowych głosowaniach mają dość współpracy z ludźmi Pawła Kukiza. Chyba z Kukiz'15 powinniśmy ustalić, czy jesteśmy opozycją, czy wspieramy rząd, bo ludzie się z nas śmieją - powiedział "GW" jeden z prominentnych działaczy PSL, który jest zwolennikiem rozstania z Pawłem Kukizem. Według informacji gazety kilku znanych działaczy PSL zwróciło się po tych głosowaniach do prezesa ludowców Władysława Kosiniaka-Kamysza o zakończenie współpracy z Pawłem Kukizem.