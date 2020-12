Wiceminister sprawiedliwości bije w Holandię.. Zostało wydane orzeczenie TSUE, że jeżeli gdzieś może być łamana praworządność, to w Holandii – powiedział Michał Wójcik komentując doniesienia o tym, że tamtejsze władze mają zamiar złożyć pozew do TSUE przeciw Polsce, za łamanie praworządności. Co z kolei wiceminister zarzuca Holandii?

Wójcik wyraził wątpliwość, czy funkcjonująca w Holandii ustawa o eutanazji nie stanowi łamania praw człowieka. To z Holandii uciekają ludzie do Polski i Holendrzy o tym wiedzą – dodał.