"Pani Scheuring-Wielgus żyje nienawiścią do Kościoła" – oznajmił w TVP1 wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, odnosząc się do zawiadomienia do prokuratury, które złożyła posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus ws. nieprzestrzegania rygoru sanitarnego podczas mszy z okazji 29. urodzin Radia Maryja.

Reklama