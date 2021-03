"To orzeczenie nadaje się do kosza" - powiedział europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info odnosząc się do orzeczenia TSUE. Z kolei prof. Genowefa Grabowska stwierdziła, że "TSUE wykroczył poza ramy, w których powinien funkcjonować".

