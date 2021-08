Radosław Sikorski zlikwidował wiele ambasad; placówki UE miały reprezentować Polskę we wszystkich tych trudnych miejscach – komentował we wtorek w programie "Gość Wiadomości" wiceszef MSZ Marcin Przydacz. Jak dodał, "na tym etapie to Unia Europejska zwróciła się do nas o pomoc w ewakuacji".

