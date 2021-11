- To sytuacja, która jest bardzo przykra. Zbliża się 11 listopada i Rafał Trzaskowski przy "wsparciu" niektórych sędziów doprowadza do tego, że ten marsz jest blokowany i on twierdzi, że to sukces" - komentował w programie "#Jedziemy" decyzję sądu i stołecznego ratusza sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Premiera Adam Andruszkiewicz.

Trzeba stawiać pytanie, na ile Trzaskowski czuje się Polakiem, a na ile czuje się obywatelem Europy, świata. Mama wrażenie, że Trzaskowski nie jest polskim patriotą - ocenił polityk.