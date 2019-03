Narodowy Marsz Życia w Warszawie. "Będziemy się upominać o konkretne działania władz" [FOTO]

Pod hasłami: "Polska rodziną silna", "Czas dla życia, nie zabijaj", "Głośmy radość życia", "Ruch Prawdziwa Europa za życiem" ulicami Warszawy przeszedł w niedzielę Narodowy Marsz Życia. Postulaty uczestników marszu to m.in. prawo do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Inne postulaty to wsparcie dla naturalnej rodziny oraz prawo rodziców do decydowania o wychowaniu swoich dzieci.