całego batalionu z wozami bojowymi BMD-4M, nocne desanty spadochroniarzy czy wyjście w morze okrętów Floty Bałtyckiej, w tym też tych służących do desantu. Do tego oczywiście nowoczesne samoloty Su-35 czy śmigłowce M-28N – biorące udział w ćwiczeniach wojskowych w Rosji (m.in. w obwodzie kaliningradzkim) i na Białorusi wojska rosyjskie zaprezentowały, co mają najlepszego, a ich specjaliści od (dez)informacji zadbali o to, by nie uszło to uwadze społeczeństwom państw zachodnich, szczególnie Polski czy Litwy.