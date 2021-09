Sędzia Michael Wachs, skazując Ramosa, podkreślił, że zabójca nie okazał skruchy. Wachs przypomniał, że podczas wywiadu Ramosa ze stanowym psychiatrą morderca wyznał, że zabiłby więcej osób, gdyby został przedterminowo wypuszczony z więzienia.

Powiedzieć, że oskarżony okazał bezduszność i zupełne lekceważenie dla świętości ludzkiego życia, byłoby niedomówieniem - powiedział sędzia. Skazany po ogłoszeniu wyroku odmówił komentarza.

Agencja AP przypomina, że atak na redakcję był jednym z najgorszych ataków na dziennikarzy w historii Stanów Zjednoczonych.

Zemsta po publikacji

Według oskarżycieli, Ramos dokonał ataku na redakcję gazety jako zemstę po publikacji przez nią historii o przyznaniu się do winy w sprawie dotyczącej nękania dawnego rówieśnika z klasy z liceum w 2011 roku. Prokuratorzy podkreślili, że Ramos długo i skrupulatne przygotowywał się do ataku, a także przyszłego odbywania kary w więzieniu, co świadczy o pełnej świadomości popełnianego czynu.