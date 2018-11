Do wypadku doszło około godziny 10.35 na trasie zjazdowej prowadzącej od górnej stacji kolejki gondolowej Festkoglbahn (2630 m n.p.m.) do dolnej stacji wyciągu krzesełkowego Plattachbahn, która leży na wysokości 2262 m n.p.m. Przyczyny zderzenia narciarzy nie są na razie znane.

Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz próbował reanimować 54-latka, ale okazało się to bezskuteczne. Drugi Polak doznał poważnych obrażeń i został przewieziony śmigłowcem do okręgowego szpitala w Zams. Obaj uczestniczący w wypadku mężczyźni przybyli do Obergurgl wraz z całą grupą polskich narciarzy.