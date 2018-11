22-letnia Kylie Jenner, najmłodsza z sióstr Kardashian, dzięki Instagramowi wkrótce stanie się miliarderką. Zatrudnia siedem osób, obroty jej firmy produkującej kosmetyki do makijażu przekroczą w przyszłym roku magiczną barierę dziewięciu zer. „Jenner całą produkcję i dystrybucję swoich produktów scedowała na niewielką firmę z Kalifornii, robiąc z jej właścicieli z dnia na dzień milionerów. Jej głównym narzędziem jest Instagram, 12 milionów obserwujących jej konto niemal codziennie może zobaczyć zdjęcie Kylie zachwycającej się nowym błyszczykiem do ust czy pomadką.

Okazjonalnie na swoim koncie gwiazdka promuje także inne produkty. Cena za reklamowego posta: równo milion dolarów. Absolutny rekord w cyberświecie” – zachwycał się niedawno miesięcznik „Forbes”, umieszczając Jenner na swojej okładce.

Jenner nie jest jedyną miliarderką, która fortunę zawdzięcza Instagramowi. W październiku amerykańska stacja ABC w paśmie największej oglądalności wyemitowała reportaż o Hudzie Kattan. Po obronie dyplomu w rodzinnym Detroit, Kattan wraz ze swoim partnerem pojechała na kontrakt do Dubaju. „Po trzech miesiącach zredukowano mój etat. Nie chciałam wyjeżdżać, ponieważ mój chłopak wciąż miał pracę. Żeby zająć czymś czas, zaczęłam pisać bloga z poradami dla kobiet. Uczyłam, jak sprawnie zrobić kreskę pod okiem czy podkreślić makijażem kolor oczu. Chyba miałam coś nowego do powiedzenia, ponieważ szybko zdobyłam popularność w sieci” – wspomina. Zachęcona niespodziewanym sukcesem Kattan zaczęła sprzedawać sztuczne rzęsy.

Kiedy Kim Kardashian w jednym ze swoich postów pochwaliła jej produkty, wszystko potoczyło się błyskawicznie. „W ciągu miesiąca zgłosiła się do mnie Sephora, proponując duży kontrakt. Pięć lat później w naszym katalogu znajduje się 140 kosmetyków, a obroty za 2018 r. powinny przekroczyć 400 mln dol.” – wyznała Amerykanka. Miesięcznik „Forbes” wycenił właśnie jej firmę na 1 mld dol. „Kattan jest idealnym przykładem influencera, który tylko dzięki Instagramowi wszedł do wąskiego grona najbogatszych. Jest dla swoich fanów wiarygodna, wykorzystuje wszystkie narzędzia dostępne w sieci i co najważniejsze ma niezwykle spójny przekaz. Oczywiście okraszony pasującą filozofią: bądź piękna, zdrowa, niezależna, silna i seksowna. To wciąż recepta na sukces” – podkreślał w reportażu jeden z amerykańskich ekspertów. Dziennikarze policzyli, że tylko za oceanem funkcjonuje blisko setka przedsiębiorstw opartych na Instagramie, których wartość rynkowa przekroczyła 200 mln dol. „Większość tych biznesów ma olbrzymi potencjał wzrostu, w ciągu najbliższych dwóch lat ich obroty powinny się potroić” – prognozują specjaliści.