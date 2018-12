Na pokładzie Sojuza MS-11 znajdują się kosmonauci: Rosjanin Oleg Kononienko, Amerykanka Anne McClain i Kanadyjczyk David Saint-Jacques. Lecą na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Start nastąpił zgodnie z planem o godz. 12.31 czasu polskiego. Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, Sojuz MS-11 przycumuje do ISS w poniedziałek o godz. 18.36 czasu polskiego.

Start rakiety na kosmodromie Bajkonur śledzą: szef rosyjskiej agencji kosmicznej Roskosmos Dmitrij Rogozin, dyrektor ds. załogowych w amerykańskiej agencji kosmicznej NASA William Gerstenmaier i gubernator generalna Kanady Julie Payette, inżynier i w przeszłości astronautka Kanadyjskiej Agencji Kosmicznej.

Po niespełna ośmiu minutach od startu Roskosmos poinformował o prawidłowym oddzieleniu się trzeciego członu rakiety. Trójka kosmonautów stanowiących załogę statku "jest w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS)" - podał Roskosmos.

Jest to pierwszy start załogowego statku kosmicznego od 11 października, gdy start nie powiódł się z powodu awarii rakiety nośnej Sojuz-FG. Doszło wówczas do awarii przy oddzielaniu się drugiego członu rakiety od pierwszego. Załoga lądowała awaryjnie, był to pierwszy taki przypadek od ponad 30 lat.