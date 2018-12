Mogą przenosić pociski nuklearne i mogą sięgnąć europejskich miast w krótkim czasie, nawet bez możliwości ostrzeżenia. Stany Zjednoczone w pełni realizują postanowienia układu INF. Nie ma w Europie nowych amerykańskich rakiet, są za to nowe rosyjskie rakiety – podkreślił Stoltenberg. Sekretarz generalny NATO odniósł się do doniesień o możliwym wycofaniu się z porozumienia przez USA. Donald Trump tłumaczył swoją decyzję faktem, że Rosja łamie zapisy umowy, a Chiny nie są nią w ogóle objęte.

Stoltenberg odniósł się również do incydentu w Cieśninie Kerczeńskiej z 25 listopada. - Nie ma usprawiedliwienia dla takiego użycia siły, wzywamy do uspokojenia się i zaprzestania takich działań. Rosja musi wydać marynarzy i statki, musi również pozwolić na swobodną żeglugę i nieograniczony dostęp do ukraińskich portów na Morzu Azowskim – stwierdził sekretarz generalny NATO.

Układ o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu (INF) obowiązuje od 1987 r. Porozumienie podpisali ówcześni przywódcy USA i ówczesnego ZSRR - Ronald Reagan i Michaił Gorbaczow. Umowa przewidywała likwidację arsenałów broni pośredniego i średniego zasięgu, a także zabrania jej produkowania, przechowywania i stosowania.