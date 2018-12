Biuro Lecha Wałęsy zwróciło się z prośbą do Pałacu Prezydenckiego o pomoc w organizacji wyjazdu na pogrzeb ś.p. Prezydenta USA George’a H.W. Busha - napisał na Twitterze Błażej Spychalski, rzecznik Andrzeja Dudy. Urzędnik dodał, że po południu prezydent zgodził się na prośbę Lecha Wałęsy, a do wieczora uzgodniono wszystkie szczegóły wspólnej podróży.

Uroczystości żałobne rozpoczęły się poniedziałek o godz. 11.30 czasu waszyngtońskiego (godz. 17.30 w Polsce) od przewiezienia trumny z ciałem George'a H.W. Busha na pokładzie rządowego samolotu – jednego z dwóch samolotów typu Boeing 747 VC-25A jakie ma dyspozycji urzędujący prezydent - z lotniska w Houston w stanie Teksas na lotnisko w bazie sił powietrznych Andrews pod Waszyngtonem. Przylot rządowego samolotu do stolicy USA spodziewany jest o godz. 15.30 czasu waszyngtońskiego (21.30 w Polsce). Następnie trumna z ciałem zmarłego zostanie przewieziona na Kapitol.

Trumna z ciałem 41. prezydenta zostanie wystawiona na widok publiczny w Rotundzie głównej siedziby Kongresu od godz. 19.30 czasu miejscowego w poniedziałek (01:30 w nocy we wtorek w Polsce) do godz. 8.45 czasu miejscowego (godz. 14.30 w Polsce) we wtorek. W środę trumna ze zwłokami George’a H.W. Busha zostanie przewieziona z Kapitolu do Narodowej Katedry Kościoła Episkopalnego, gdzie o godz. 11 czasu miejscowego (godz. 17 w Polsce) rozpocznie się nabożeństwo żałobne. Udział w nim weźmie prezydent Trump z małżonką, przedstawiciele rządów, dyplomaci i najbliżsi zmarłego prezydenta.

Podczas nabożeństwa żałobnego główną eulogię wygłosi George W. Bush. Wśród przemawiających będzie także były premier Kanady Brian Mulroney, który kierował rządem północnego sąsiada Stanów Zjednoczonych w czasie, kiedy George H.W. Bush był prezydentem, przyjaciel zmarłego, były republikański senator Alan Simpson oraz Jon Meacham, były redaktor naczelny tygodnika "Newsweek" i autor autoryzowanej biografii George’a H.W. Busha zatytułowanej „Destiny and Power. American Odyssey of George Herbert Walker Bush” (“Przeznaczenie i władza. Amerykańska Odyseja George’a Herberta Walkera Busha”).

Jeszcze w środę bezpośrednio po ceremoniach w Narodowej Katedrze Kościoła Episkopalnego trumna ze zwłokami Busha powróci do Houston, gdzie zostanie wystawiona w kościele episkopalnym św. Marcina (St. Martin’s Episcopal Church). George H. W. Bush zostanie pochowany w czwartek około godz. 17 na terenie prezydenckiej biblioteki swojego imienia w College Station w Teksasie obok swojej zmarłej w kwietniu małżonki Barbary i córki Robin, która zmarła na białaczkę w 1953 roku w wieku zaledwie 3 lat. Z Houston do oddalonego o ok. 140 km. na północny zachód College Station trumna z ciałem byłego prezydenta zostanie przetransportowana pociągiem.

Podczas pogrzebu w College Station, siedzibie Uniwersytetu A&M i Prezydenckiej Biblioteki im. George’a H.W. Busha głównym mówcą będzie były sekretarz stanu USA James A. Baker, najbliższy przyjaciel i współpracownik zmarłego. Rodzina George'a H.W. Busha poprosiła, aby zamiast kwiatów przekazać datki pieniężne na Szkołę Zarządzania i Służby Publicznej im. George’a H.W. Busha Uniwersytetu A&M.