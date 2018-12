Pompeo ocenił, że strategicznie nie ma sensu być jedynym państwem, które przestrzega traktatu INF. Zapewnił równocześnie, że strona amerykańska będzie konsultowała się z europejskimi państwami w sprawie kolejnych kroków waszyngtońskiej administracji w tej kwestii. Amerykański sekretarz stanu ostrzegł też, że zasięg nowego rosyjskiego pocisku pośredniego zasięgu pod nazwą SSC-8 stanowi bezpośrednie zagrożenie dla Europy.

Moskwę ostrzegł także sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Rosja ma ostatnią szansę, aby powrócić do przestrzegania traktatu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego i średniego zasięgu INF - powiedział. Ministrowie spraw zagranicznych państw NATO wezwali też Rosję w uzgodnionym na wtorkowym posiedzeniu w stanowisku, by ta natychmiastowo powróciła do pełnego przestrzegania tego układu.