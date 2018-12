Zgodnie z partyjną procedurą do rozpoczęcia procesu wymagane jest nadesłanie do Grahama Brady'ego - przewodniczącego parlamentarnej komisji 1922 (zrzeszającej deputowanych Partii Konserwatywnej, którzy nie zajmują stanowiska w rządzie) tzw. backbencherów, czyli listów wyrażających brak zaufania wobec May ze strony co najmniej 15 proc. klubu parlamentarnego. Obecnie to 48 posłów.

W ostatnich tygodniach o utracie zaufania do liderki partii informowali politycy eurosceptycznego skrzydła Partii Konserwatywnej, którzy krytykowali May za wynegocjowanie złego - ich zdaniem - porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.