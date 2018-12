Do zdarzenia do szło koło Awinionu we Francji. Według innych protestujących, Polak nie chciał się zatrzymać na zorganizowanej tam blokadzie. Po potrąceniu jednej z osób, uciekł. Dopiero żandarmerii udało się go zatrzymać.

Z ustaleń prokuratury wynika, że do tragedii doszło ostatniej nocy w miejscowości Bonpas koło Awinionu. Protestujący przekonują, że Polak potrącił 23-letniego Francuza, który próbował go zatrzymać przed blokadą.

Członkowie ruchu "żółtych kamizelek" twierdzą, że bezskutecznie próbowali nieco dalej zatrzymać polskiego kierowcę. Chcieli zablokować mu drogę samochodem osobowym.

Ciężko ranny Francuz zmarł w szpitalu. Pod uwagę brana jest również wersja, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, w następstwie którego Polak wpadł w panikę.