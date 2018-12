Według prokuratury imigrant jest podejrzany o "podżeganie do ataku terrorystycznego w okresie od 1 września do 12 grudnia oraz nielegalne posiadanie broni".

Jak napisała gazeta "GT", mężczyzna przybył do Szwecji kilka lat temu, a jego rodzina to mający związki z Syrią bezpaństwowi Palestyńczycy. Media podają, że uczył się on w szkole średniej dla dorosłych w miejscowości Lilla Ede.

Szef szwedzkich służb specjalnych SAPO poinformował, że do zatrzymania podejrzanego doszło dzięki wskazówce z zagranicy.

Aresztowany mężczyzna nie przyznał się do winy. Jego rodzina uważa, że zatrzymano go przez pomyłkę.

W czwartek szwedzka policja wraz ze służbami SAPO przeprowadziła kilka operacji w zachodniej Szwecji, zabierając kilka osób na przesłuchanie.

Stopień zagrożenia terrorystycznego w kraju nie został zmieniony i pozostaje na podwyższonym poziomie, trzecim w pięciostopniowej skali, co oznacza, że może nastąpić atak.